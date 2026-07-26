Registro horario obligatorio en septiembre de 2026: lo que debes saber sobre tus derechos laborales

Si trabajas por cuenta ajena, el control de tu jornada laboral va a cambiar por completo a partir de septiembre de 2026. El Gobierno ha pactado la aprobación del registro horario obligatorio para todos los trabajadores, una norma que obligará a las empresas a implantar sistemas digitales de control de jornada. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, llega tras meses de negociación con el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo y después de que el proyecto inicial de reducción de jornada decayera en el Congreso.

Según confirman fuentes de ambos ministerios a La Vanguardia, el acuerdo para tramitar la norma en septiembre permitirá 'solventar los obstáculos' que planteó el Consejo de Estado en su dictamen. El registro será digital, obligatorio para todas las empresas y estará disponible para la Inspección de Trabajo en cualquier momento. Esto significa que cada hora de trabajo quedará documentada de forma automática, sin margen para el papel o el autocontrol manual que aún persiste en muchos sectores.

El registro horario fue el plan B de la ministra Díaz cuando decayó su proyecto estrella de la legislatura, la reducción de la jornada laboral, que fue tumbado en el Congreso con los votos decisivos de Junts. Al tratarse de un real decreto, la nueva norma no necesita pasar por el Parlamento, lo que agiliza su tramitación y le da un perfil técnico que, según Trabajo, facilita el acuerdo.

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¿En qué consiste el nuevo registro horario obligatorio?

El registro horario obligatorio no es una idea nueva. Desde 2019, las empresas ya están obligadas a llevar un control diario de la jornada de sus empleados. La diferencia es que ahora ese control debe ser digital y accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo. El objetivo declarado por el Ministerio de Trabajo es acabar con las horas extra no pagadas y garantizar que se cumplan los límites legales de jornada.

En la práctica, la norma afecta a todos los trabajadores por cuenta ajena, sin importar el tamaño de la empresa ni el sector. Desde una gran corporación hasta una pequeña tienda de barrio, todas deberán disponer de un sistema informático que registre la hora de entrada y de salida de cada persona empleada. Los registros deberán conservarse durante un plazo que aún está por concretar en el texto definitivo, según las fuentes consultadas.

Septiembre de 2026: el nuevo plazo tras el acuerdo entre ministerios

La aprobación del registro horario se ha retrasado en varias ocasiones. La ministra Yolanda Díaz había anunciado en repetidas ocasiones que la norma estaría lista antes del verano, pero el último Consejo de Ministros de julio se centró en vivienda. El nuevo horizonte es septiembre de 2026, un plazo que ambos ministerios consideran realista para pulir el texto.

Fuentes de Trabajo y Economía coinciden en que el retraso no es un fracaso, sino una oportunidad. 'La clave es que, después de todas las discrepancias, hemos llegado a un acuerdo con Economía y solo queda pulir los obstáculos del Consejo de Estado', explican desde el departamento de Díaz. Entre esas objeciones, el Consejo de Estado señaló el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, los riesgos para la protección de datos y la idoneidad de abordar un cambio de este calibre mediante real decreto, sin pasar por el Parlamento.

El malestar sindical también ha pesado en la negociación. El pasado 30 de junio, los secretarios generales de CC.OO., Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, lanzaron un ultimátum al Ejecutivo: si el registro no se aprobaba antes de agosto, no volverían a participar en acuerdos de este tipo con el Gobierno. La presión ha contribuido a cerrar el pacto, aunque con el calendario ampliado.

Qué derechos ganas como trabajador y qué obligaciones tienen las empresas

Para el trabajador, el registro digital supone una capa extra de protección. Cada hora trabajada quedará reflejada en un sistema objetivo, lo que facilita la reclamación de horas extra o de incumplimientos de jornada. La Inspección de Trabajo podrá acceder a esos datos sin necesidad de desplazarse a la empresa, lo que agiliza las comprobaciones y, en teoría, desincentiva las prácticas irregulares.

Sin embargo, la norma también genera dudas, sobre todo entre autónomos y pequeños empresarios. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha advertido del coste que puede suponer implantar sistemas digitales en negocios con pocos empleados. El Consejo de Estado ya recogió esa preocupación en su dictamen, así como los posibles conflictos con la normativa de protección de datos al tratar información personal de forma masiva.

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El registro horario digital convierte cada hora trabajada en un dato objetivo: si no se paga, se puede reclamar con pruebas.

El texto que se apruebe en septiembre deberá encajar esas piezas. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que se están incluyendo medidas de flexibilidad para las pymes, aunque sin renunciar al principio de universalidad. La norma saldrá adelante mediante real decreto, una vía que permite al Gobierno legislar sin pasar por el Congreso y que ya se utilizó para el registro horario de 2019.

Mientras llega septiembre, conviene estar atentos. La obligación de registrar la jornada ya existe, pero el nuevo reglamento la refuerza y la digitaliza. Cuando entre en vigor, cualquier trabajador podrá consultar sus registros y, si detecta irregularidades, acudir a la Inspección de Trabajo o a los tribunales con una prueba documental sólida.

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