Descubre las 5 rutas de trenes nocturnos en Europa que debes conocer en 2026

Si eres de los que prefiere dormir mientras viajas y despertar en el mismo centro de otra ciudad, 2026 es tu año. Las compañías ferroviarias están recuperando con fuerza los trenes nocturnos, y desde España tienes combinaciones para subirte a esta nueva era del viaje con cama.

La sostenibilidad y la comodidad de evitar los aeropuertos han impulsado a operadoras como European Sleeper y ÖBB a estrenar frecuencias en rutas clave. Además, las conexiones diurnas completan un mapa ferroviario que sitúa al tren como el rival directo de los vuelos de corta y media distancia.

1. European Sleeper: de Bruselas a Praga pasando por Ámsterdam y Berlín

La compañía European Sleeper amplía su red con un servicio nocturno que une Bruselas y Praga, haciendo parada en Ámsterdam y Berlín. Imagina embarcar en la capital belga después de una cena, dormir en cabina y despertar en el corazón de Praga a la mañana siguiente. Es la opción perfecta para quienes quieren ahorrar una noche de hotel y empezar el día explorando el Puente de Carlos.

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2. ÖBB Nightjet: el eje París-Berlín por la noche

El Nightjet de los ferrocarriles austriacos (ÖBB) refuerza este año la conexión nocturna entre París y Berlín. Si el día te deja sin tiempo para viajar, esta ruta te permite cruzar dos potencias europeas mientras duermes. Los trenes ofrecen desde asientos reclinables hasta coches cama con servicios incluidos, y las nuevas frecuencias aseguran plazas incluso en temporada alta.

Además de estas estrellas nocturnas, 2026 trae otras novedades diurnas que refuerzan la red. Ouigo e Iryo han lanzado la ruta Barcelona-Montpellier-París, una conexión directa desde España que deja Francia a un paso. Y el Eurostar Ámsterdam-Londres recupera su operativa sin transbordos, un alivio para los que viajan al Reino Unido.

¿Por qué es el momento de volver al tren nocturno?

Desde Madrid o Barcelona puedes combinar el AVE hasta la frontera francesa y enlazar con estos trenes nocturnos. La apuesta europea por el ferrocarril es firme: menos emisiones, menos colas y un viaje que ya es parte de la aventura. Los precios varían, pero si reservas con antelación puedes encontrar tarifas desde unos 50 euros en asiento. Eso sí, las cabinas privadas se agotan rápido en vacaciones. La guinda: no hay límite de equipaje como en las low cost, un un punto a favor para mochileros y familias.

Los trenes nocturnos no solo te ahorran una noche de hotel: te regalan la experiencia de despertar en un país distinto con la ciudad a tus pies.

✈️ La hoja de ruta