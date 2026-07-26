El formato de 'La Odisea' de Nolan: un televisor de tubo la muestra completa y el cine la recorta

Si pensabas que la mejor pantalla para ver la nueva película de Christopher Nolan era la sala IMAX más grande, te equivocas. O al menos, te quedas a medias. Porque resulta que un viejo televisor de tubo, de esos que guardas en el trastero, muestra más imagen de 'La Odisea' que la mayoría de los cines.

Por qué un televisor de tubo enseña más película que tu cine

El responsable es el formato original. Nolan ha rodado 'La Odisea' en IMAX de 70 milímetros con una proporción de 1,43:1, casi la misma que el viejo 4:3 de los televisores de tubo. Mientras, las salas convencionales la proyectan en formatos panorámicos como 1,85:1 o 2,39:1. Para llenar la pantalla, la copia se recorta por arriba y abajo. Pierdes imagen. En un CRT 4:3, el encuadre se respeta al milímetro. El aparato más casero se convierte en el más fiel al director.

De Lumière a IMAX: el rectángulo que nunca se fue

El cine nació con una imagen casi cuadrada. Los hermanos Lumière proyectaban en una proporción cercana al 4:3 que dominó durante décadas. Llegó la televisión con el mismo rectángulo, y Hollywood reaccionó ensanchando la pantalla con CinemaScope y VistaVision para diferenciarse. Ahora, Nolan da la vuelta a la jugada: estrecha la imagen para escapar del streaming. Y de paso, reivindica el celuloide y la sala oscura.

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La ironía es hermosa. El formato que la industria abandonó para ser más grande que un televisor vuelve ahora para ser más grande que Netflix. Y el único sitio donde se ve íntegro en casa es, precisamente, en una tele de tubo.

Lo que gana (y lo que pierde) la experiencia en sala

No todo es negativo. 'La Odisea' está pensada para abrumar. Verla en una auténtica sala IMAX de 70 milímetros es una experiencia que ningún televisor puede replicar: nitidez, contraste y una escala que te envuelve. Pero en España ni siquiera existe una sala así. La copia original solo puede verse en un puñado de cines en todo el mundo. Mientras, en muchos pases convencionales se sacrifica parte del encuadre que Nolan compuso. Habría bastado con añadir bandas negras laterales, pero se prefirió ocupar toda la pantalla. Comprensible a nivel comercial, pero doloroso para el cinéfilo.

Nolan ya jugó con el formato en 'Interstellar' y 'Dunkerque', alternando IMAX y 70 mm. Con 'La Odisea' lleva ese compromiso al extremo. El hype está justificado: la película es un espectáculo mayúsculo. Pero si solo puedes verla en un cine estándar, ten claro que no verás el plano completo. Y si aún conservas una tele de tubo, puede que estés más cerca de la visión del director de lo que imaginas.

La historia del cine también puede contarse siguiendo la historia de un rectángulo.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. La ambición técnica y el regreso del celuloide ponen los pelos de punta, pero no todo el mundo podrá disfrutarla como Nolan la soñó. Si tienes la suerte de pillarla en una sala IMAX de verdad, prepárate para una de las experiencias del año.

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