Más ataques y más intensos: la razón médica detrás del aumento de migrañas este verano

Si notas que este verano te duele más la cabeza y con más fuerza, no es casualidad ni exageración: la migraña empeora en estos meses por una combinación muy concreta de factores fisiológicos. Los especialistas llevan semanas repitiéndolo en consulta y ahora lo confirman con datos.

Los pacientes describen ataques más frecuentes e intensos, y no se trata solo del calor. Detrás hay cambios de horario, deshidratación y una exposición a la luz que el cerebro migrañoso tolera mal. Vamos a desgranar por qué pasa y qué se puede hacer al respecto.

Lo llamativo es que la ciencia aún no ha logrado demostrar de forma concluyente una relación directa entre el clima y las crisis, precisamente por la dificultad de estudiar una población tan variable como la de los pacientes con migraña. Y sin embargo, en la práctica clínica diaria, el patrón se repite año tras año en las consultas de neurología de toda España.

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Por qué la migraña se dispara en verano

Los expertos coinciden en que el verano introduce una tormenta perfecta de desencadenantes. Los viajes largos, el cambio de horarios y la alteración del sueño son de los factores más citados por los neurólogos, junto al ejercicio intenso en horas de calor y las comidas copiosas con alcohol.

A esto se suma un dato menos conocido: la falta de sueño provoca un mal funcionamiento en la regulación del dolor a nivel cerebral, lo que reduce el umbral necesario para que se dispare una crisis. El cuerpo migrañoso, en definitiva, detecta el "otro ritmo" del verano y reacciona.

El papel de la luz y el calor en los ataques

La migraña no es, según los neurólogos, un simple dolor de cabeza: implica tener un cerebro más sensible al estrés, al ruido y, sobre todo, a la luz. Esa hipersensibilidad lumínica tiene nombre propio, la fotofobia, y es uno de los síntomas más incapacitantes durante las crisis estivales.

La claridad excesiva del verano aumenta la presión intraocular, y varios estudios la relacionan hasta en un 61% con la aparición de migraña. Por eso, quienes ya sufren fotofobia notan que el sol de mediodía se convierte en un enemigo directo, no solo en un incordio pasajero.

Lo que dicen los neurólogos españoles

Según datos de la Sociedad Española de Neurología, la migraña afecta a más de 5 millones de personas en España, y más de la mitad presenta un grado de discapacidad grave o muy grave. El problema se agrava porque el diagnóstico tarda de media entre seis y siete años desde que aparecen los primeros síntomas.

Los especialistas insisten en que cada paciente tiene una combinación genética distinta que lo hace más o menos sensible a los desencadenantes del verano. Por eso hay quien empeora notablemente en estas fechas y quien, por el contrario, encuentra cierto alivio.

Los desencadenantes que debes vigilar

Más allá del calor en sí mismo, los neurólogos apuntan a una lista concreta de factores que se repiten en consulta cada verano. Identificarlos a tiempo es la mejor herramienta de prevención que tiene el paciente, según coinciden todos los especialistas consultados.

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El ayuno prolongado y la deshidratación encabezan esa lista, ya que un cerebro deshidratado se excita con mucha más facilidad. A partir de ahí, estos son los detonantes más frecuentes en la época estival:

Cambios bruscos de temperatura , como pasar de la calle a espacios con aire acondicionado muy frío.

, como pasar de la calle a espacios con aire acondicionado muy frío. Saltarse comidas o alargar los ayunos más de cuatro horas seguidas.

más de cuatro horas seguidas. Dormir menos horas o alterar el horario de sueño por vacaciones o viajes.

por vacaciones o viajes. Consumo de alcohol y alimentos muy fríos, como los helados, que actúan como gatillo directo.

Cómo reducir el impacto de las crisis este verano

Frente a este panorama, los neurólogos no piden resignación, sino organización. Mantener rutinas estables —incluso de vacaciones— es la recomendación que más se repite en las consultas de cefaleas de toda España este verano.

Entre las medidas más citadas por los especialistas destacan dos bloques claros de cuidado diario:

Hidratación y alimentación

Beber al menos 2,5 litros de agua al día y apostar por alimentos frescos como ensaladas, frutas y gazpachos ayuda a mantener estable el sistema nervioso. Evitar el alcohol y las comidas copiosas en las horas de más calor reduce notablemente el riesgo de crisis.

Sueño y exposición solar

Respetar las horas de descanso y evitar trasnochar, junto con protegerse del sol con gafas oscuras y gorros, son las dos medidas que más impacto tienen según los propios pacientes. Una siesta corta, de no más de 20 minutos, también puede ayudar a cortar la acumulación de fatiga.

Lo que viene: hacia un abordaje más personalizado

La buena noticia es que la investigación en migraña avanza rápido, y cada vez hay más herramientas preventivas y tratamientos dirigidos específicamente a los desencadenantes individuales de cada paciente. Los neurólogos hablan ya de tres pilares de tratamiento —estilo de vida, medicación aguda y prevención— que se ajustan cada vez más a la persona, no solo a la enfermedad.

Si sufres migraña y notas que este verano los ataques son más frecuentes, llevar un registro de tus propios desencadenantes sigue siendo, según los expertos, la herramienta más sencilla y eficaz que tienes a mano. Anota cuándo empieza el dolor, qué estabas haciendo antes y cuánto dura: ese patrón, compartido con tu médico, acelera muchísimo el diagnóstico y el ajuste del tratamiento.

Con constancia y algunos ajustes de rutina, el verano no tiene por qué ser sinónimo de más dolor. La clave, insisten los neurólogos, no está en evitar el verano, sino en anticiparse a sus cambios con la misma disciplina con la que se cuida cualquier otra condición crónica.