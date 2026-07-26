La emergencia por incendios se extiende a Toledo con 88.000 personas afectadas

El Ministerio del Interior ha ampliado la declaración de emergencia nacional por incendios a la provincia de Toledo. La decisión, adoptada este sábado, afecta directamente a 88.000 personas que ya han sido evacuadas o confinadas en Madrid y Ávila, y eleva la respuesta estatal para frenar un fuego que sigue fuera de control. Con más de 45.000 hectáreas quemadas y dos frentes que podrían unirse, el operativo se refuerza en una jornada marcada por el viento y la mala calidad del aire.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Más de 88.000 ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares o permanecen confinados, mientras el fuego arrasa decenas de miles de hectáreas y obliga a evacuar nuevos municipios. La situación afecta a la salud pública en toda la Comunidad de Madrid y se gestiona con el máximo nivel de emergencia.

88.000 afectados y el riesgo de un único gran incendio

La provincia de Toledo se suma a la emergencia después de que el fuego forestal de la sierra oeste madrileña continuara activo y fuera de capacidad de control durante toda la jornada. El Servicio de Infocam ordenó la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, en Almorox, donde las llamas avanzaban sin tregua. En total, la emergencia acumula ya 50.620 afectados en la Comunidad de Madrid y otros 38.000 en Ávila, entre evacuados y confinados.

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó la evacuación de Cenicientos, localidad que albergaba el puesto de mando avanzado. Ese centro se traslada ahora a Navalcarnero. El fuego ya ha calcinado más de 24.000 hectáreas en suelo madrileño y alrededor de 21.000 en Ávila, con perímetros de hasta 112 kilómetros. La cercanía de los dos frentes hace temer que se fusionen en uno solo, lo que complicaría las labores de extinción.

Las autoridades insisten en que la prioridad es proteger vidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras reunirse con el comité de dirección, anunció que la gestión de ambos incendios se unificará bajo un único mando. El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, explicó que la medida busca ganar tiempo y coordinar los recursos de forma más eficaz.

Qué implica la declaración de emergencia nacional

La figura de emergencia de interés nacional, recogida en la normativa de protección civil, permite al Ministerio del Interior asumir el mando único de todas las administraciones implicadas. Significa que el Estado moviliza todos los medios disponibles —incluida la Unidad Militar de Emergencias— sin necesidad de pasar por engorrosos trámites de coordinación autonómica. En la práctica, agiliza la llegada de refuerzos, la gestión de evacuaciones y la atención a los damnificados.

Hasta ahora, la emergencia se había limitado a Madrid y Ávila. La ampliación a Toledo responde al avance imparable de las llamas hacia el oeste. Los medios aéreos y terrestres trabajan contrarreloj para defender los núcleos urbanos, mientras las rachas de viento de hasta 60 km/h complican las tareas. La situación es especialmente crítica en Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, donde la cabeza del fuego madrileño mantiene su avance.

La ministra de Sanidad, Mónica García, alertó de que la calidad del aire en la región es muy mala, con partículas PM2,5 muy por encima de los valores recomendados por la OMS. Pidió usar mascarillas FFP2 y evitar actividades al aire libre. El humo ha teñido de marrón el cielo de Madrid, aunque las autoridades aseguran que no hay riesgo directo para la salud si se siguen las recomendaciones. Aena confirmó que el aeropuerto opera con normalidad.

La emergencia acumula 88.000 personas desplazadas o encerradas, 45.000 hectáreas arrasadas y un frente que podría unificarse en las próximas horas.

El precedente que explica esta crisis

La declaración de emergencia nacional no es nueva. Se activó por última vez en los grandes incendios de 2022, cuando miles de personas también tuvieron que ser evacuadas. Aquella experiencia mostró las ventajas de un mando único: la llegada de la UME y la coordinación de medios aéreos se acelera, y se evitan duplicidades entre comunidades autónomas. El coste político, sin embargo, suele ser elevado: los gobiernos regionales a menudo interpretan la medida como una invasión de competencias.

En esta ocasión, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, saludó a Sánchez en el centro de mando. La imagen, pese a las diferencias políticas, refleja la gravedad del momento. Los próximos pasos pasan por contener los frentes antes de que se unan y por gestionar el alojamiento de miles de evacuados que ya han perdido sus viviendas o no saben cuándo podrán regresar. Para los vecinos de urbanizaciones como El Encinar del Alberche, el drama es doble: a la pérdida material se suma la sensación de abandono, pese a la solidaridad vecinal.

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Las próximas horas serán decisivas. El viento y las condiciones meteorológicas determinarán si la emergencia se estabiliza o se agrava aún más. La recomendación de las autoridades es clara: no acercarse a la zona, facilitar el trabajo de los servicios de rescate y seguir las indicaciones oficiales. La prioridad ahora es evitar más víctimas y contener un desastre que ya es el mayor de este verano.

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