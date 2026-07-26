El Museo del Prado incorpora dos obras de María Blanchard: la historia tras el cuadro de la niña

Hace poco más de un siglo, una niña de apenas cuatro años posaba para su tía en un jardín de Granada. Aquella escena familiar quedó inmortalizada en un pequeño lienzo que, por voluntad de sus descendientes, acaba de incorporarse al Museo del Prado. No es la primera vez que la pinacoteca apuesta por María Blanchard: ya en 2021 había adquirido La boloñesa, otra obra de la artista cántabra que ampliaba el diálogo más allá de los límites cronológicos tradicionales.

Dos obras para una pintora imprescindible

La llegada de El retrato de Regina supone un hito. La pintura, realizada en 1911, pertenece a la etapa costumbrista de Blanchard, anterior a su inmersión en el cubismo. Aunque la artista pasó la mayor parte de su carrera en París, aquel verano en Granada fue especial: pintó al aire libre en la Alhambra y retrató a su sobrina Regina con una ternura que hoy puede apreciarse en las salas del Prado. El Museo del Prado, en Madrid, ya cuenta con dos obras de esta creadora singular.

Ahora, con esta donación, la pinacoteca reafirma su interés por recuperar a las mujeres artistas que la historia dejó en un segundo plano. La incorporación también reabre el debate sobre la división cronológica entre el Prado y el Reina Sofía, aunque el propio museo ha dejado claro que esa barrera ya no se aplica.

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María Blanchard, la cubista que rompió moldes

Nacida en Santander en 1881, una malformación en la columna le causó dificultades físicas, pero encontró en la pintura un lenguaje propio. Tras formarse en Madrid, obtuvo una beca para estudiar en París, donde se convirtió en la primera mujer española en adoptar de manera sistemática el lenguaje cubista. Allí convivió con Picasso, Juan Gris y otros artistas de la vanguardia, ganándose el respeto de sus colegas. Blanchard no fue una mera seguidora: su obra cubista tiene una personalidad y una sensibilidad únicas.

Con los años evolucionó hacia un estilo más figurativo, protagonizado por niños, maternidades y escenas cotidianas. La boloñesa, adquirida en 2021, se expone en en el Prado junto a otras obras del siglo XX y es un ejemplo perfecto de esa etapa más serena.

Hay artistas que el tiempo arrincona sin motivo, y María Blanchard es el mejor ejemplo de que merecen una segunda mirada.

La historia que esconde 'El retrato de Regina'

La pequeña del cuadro es Regina, su sobrina, a la que la artista plasmó con una mirada serena y profunda. La obra permaneció en la familia durante generaciones hasta que, tras el fallecimiento de Regina, sus descendientes cumplieron su deseo de donarla a un museo. Ahora cuelga en el Prado junto a La boloñesa, que representa a una mujer con un cuenco, un ejemplo de la evolución figurativa posterior de Blanchard.

El retrato es una joya poco conocida. Pintado durante la última visita de la artista a España antes de asentarse definitivamente en Francia, captura la inocencia infantil con un tratamiento de la luz y el color que ya anticipa la delicadeza de sus obras posteriores.

Por qué esta incorporación es una gran noticia para el arte español

Durante décadas, el relato de las vanguardias se ha contado con nombres masculinos. Figuras como María Blanchard, Leonora Carrington o Remedios Varó quedaron en los márgenes. Que el Prado dedique espacio a Blanchard ayuda a corregir esa narrativa incompleta. Además, la llegada de una obra de 1911 vuelve a poner sobre la mesa la cuestión del límite temporal entre el Prado y el Reina Sofía, una división que la propia institución considera superada.

Con esta apuesta, el museo demuestra que su colección puede abrirse a todo el arte español del siglo XX sin encorsetarse en fechas. Es un gesto que beneficia no solo a Blanchard, sino a todas las creadoras que durante años esperaron un lugar en las grandes pinacotecas. Visitar hoy el Prado es también reencontrarse con una historia del arte más justa.

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