Martín Berasategui cierra su restaurante con estrella Michelin para abrir un bar de tapas para todos

Hay gestos en la alta cocina que dicen más que un menú degustación de veinte pases. Martín Berasategui acaba de dar uno de esos golpes sobre la mesa: cerrar su restaurante con estrella Michelin en Barcelona para abrir un bar de tapas donde las chaquetillas no existen y el producto se comparte. La nueva apuesta del chef donostiarra, que suma nada menos que nueve estrellas en total, se llama Bera y ya está funcionando en los bajos del Monument Hotel, en pleno Paseo de Gracia.

El movimiento no es menor: Bera sustituye a Oria, el restaurante que durante años lució una estrella Michelin desde 2019 y cerró sus puertas en octubre de 2025. Donde antes se servían menús de alta cocina, ahora se arma un tapeo con sello Berasategui pensado para que cualquiera pueda disfrutar de su cocina sin reservar con meses de antelación.

Adiós a una estrella: el cierre de Oria y el nacimiento de Bera

La historia de Oria es la de un éxito fulgurante. Abrió en 2016 dentro del Monument Hotel —un edificio modernista diseñado por Josep Puig i Cadafalch— y consiguió su primera estrella Michelin apenas tres años después, en 2019. Sin embargo, Berasategui decidió bajar la persiana para dar paso a algo diferente. “Nos apetecía hacer un lugar más cercano, al que quieras volver sin pensarlo”, declaró el chef. La idea: un restaurante sin chaquetillas ni gestos grandilocuentes, donde el producto se cuida pero la experiencia es relajada.

Publicidad

En realidad, el Monument Hotel ya respira alta cocina con el triestrellado Lasarte, también capitaneado por el grupo Berasategui y con Paolo Casagrande al frente. Con Bera, el hotel amplía su propuesta hacia un formato más asequible sin renunciar a la calidad que define a la casa. “La mejor cocina no impresiona: acompaña”, sentenció el cocinero vasco, y esa filosofía se traduce en una carta de platos pequeños, pensados para compartir en el centro de la mesa.

Un tapeo con sello Berasategui: la carta de Bera

Al frente del día a día está Gabriele Milani, chef del hotel, que ejecuta la carta diseñada por Berasategui. Quien se siente en Bera no se encontrará con un menú degustación largo, sino con una sucesión de platillos que viajan del Atlántico al Mediterráneo. Para empezar, la tortilla de bacalao, el boquerón marinado con tomate, la anchoa del Cantábrico o las gildas de pulpo o anchoa son el preámbulo perfecto. El mordisco de calidad asoma en cada bocado, especialmente en elaboraciones como el brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada o el famoso bocata Martintxo by MB de vaca gallega, todo un homenaje a la cocina de barra que Berasategui siempre ha defendido.

Luego vienen los clásicos con chispa, como la pasta gratinada con txistorra, las albóndigas melosas en salsa de ceps o el cap i pota, un guiño a la tradición catalana. Y si el hambre aprieta, los platos de mar y carne toman la escena: kokotxas de bacalao, tataki de atún sobre crema de marmitako, presa ibérica con champiñón o roast-beef de wagyu. Todo se sirve sin protocolo, para compartir y repetir, y conviene no saltarse los fuera de carta, donde siempre hay sorpresas.

Los dulces mantienen el nivel: tarta tatin de manzana con helado de vainilla, pastel de queso, chocolate al horno con caramelo o panna cotta de yogur con maracuyá y piña cierran la faena con frescura.

Bienvenidos a un lugar donde la alta cocina se baja de las alturas para subirse a la mesa de todos, sin perder un ápice de sabor ni de personalidad.

Un espacio para volver sin pensarlo: interiorismo, barra y copas

La reforma del espacio corrió a cargo del estudio Berta Martí, que ha integrado en un mismo ambiente el restaurante, la coctelería, el lobby y la zona de espera, buscando un aire contemporáneo que no intimide. La barra permanece abierta durante todo el día, así que se puede venir tanto a comer como a tomar una copa a media tarde o bordeando la medianoche. La coctelería de autor ofrece media docena de creaciones, como el Myrons, con Kraken y Santa Teresa 1796, o el Genie bubble, servido en una campana de humo y pensado para ser fotografiado.

La cocina funciona de 13:30 a 15:30 y de 20:00 a 22:30, pero la barra se mueve sin horarios estrictos, lo que convierte a Bera en una parada versátil para tapear, cenar o simplemente brindar con una copa de vino —la carta líquida presume de referencias españolas y francesas de alta gama—. Así, el nuevo proyecto de Berasategui demuestra que las estrellas no están reñidas con la informalidad, y que a veces el mejor lujo es sentarse a la mesa sin prisas y compartir un buen bocado.

Publicidad

🍽️ La ficha foodie