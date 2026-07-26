Katy Perry estalla contra Trump por usar 'Firework' en un vídeo de bombardeos en Irán

Katy Perry ha estallado contra la Administración Trump y no es para menos. La Casa Blanca ha usado su icónica balada 'Firework' como banda sonora de un TikTok lleno de bombardeos en Irán y la cantante no se ha mordido la lengua. 'Estoy profundamente horrorizada y enfadada', ha escrito en X. Y la polémica ya se ha comido el timeline.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un tema con todo: un himno pop convertido en propaganda de guerra, una artista de primera línea llamando a la Casa Blanca y un ejército de fans divididos entre el shock y el aplauso. Esto arde durante días.

Qué ha pasado: el TikTok de la Casa Blanca que ha hecho estallar todo

El vídeo, compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca en TikTok, mostraba imágenes de ataques militares sobre un muelle en Irán. De fondo, el estribillo de 'Firework', con su inconfundible 'boom, boom, boom'. El texto sobreimpreso: 'Irán ha sido advertido', acompañado de un emoji de fuegos artificiales. La publicación llegaba justo después de que Trump lanzara nuevas amenazas por los incidentes en el mar Rojo.

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Las reacciones en redes fueron inmediatas y demoledoras. Muchos usuarios dejaron comentarios en en la publicación oficial calificando el uso de la canción de 'repugnante' y 'enfermizo'. 'Hacer TikToks celebrando bombardeos es de locos', escribió uno. 'Es asqueroso convertir la guerra y la muerte en un meme'.

La respuesta de Katy Perry: 'Una violación completa de lo que mi canción representa'

Katy Perry no tardó en reaccionar en X con un comunicado contundente. 'Estoy profundamente horrorizada y enfadada al ver 'Firework' usado en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como banda sonora de imágenes de ataques militares', escribió. 'No he autorizado esto, no me han preguntado y, por supuesto, no lo apruebo'. La artista explicó que compuso el tema como 'un himno de esperanza, sanación y fuerza interior para personas que atraviesan sus momentos más oscuros'.

La artista escribió Firework para ser un himno de esperanza, no la banda sonora de una guerra. El uso que ha hecho la Casa Blanca dinamita por completo el espíritu de la canción.

La respuesta de Perry llega en un momento en que varios artistas —Ariana Grande Rihanna y Sabrina Carpenter, entre otros— ya han protestado por el uso no autorizado de su música en contenidos políticos vinculados a Trump. Pero en este caso el choque es aún más simbólico: una canción sobre superación personal convertida en ruido de guerra.

Por qué este beef es más grande de lo que parece

Más allá del enfado de la artista, este cruce toca un nervio cultural. 'Firework' lleva más de una década siendo un himno de orgullo LGTBIQ+, de autoaceptación y de resistencia emocional. Verla sonar sobre imágenes de destrucción genera un cortocircuito moral difícil de ignorar. Y no es un caso aislado: desde Rihanna hasta Pharrell Williams, decenas de músicos han amenazado con acciones legales cuando sus temas han aparecido en mítines o vídeos republicanos.

La Casa Blanca, de momento, no ha respondido a las críticas. Pero el silencio solo alimenta el ruido en redes, donde el hashtag #FireworkGate ya mueve millones de impresiones. Mientras, los fans de Perry celebran que la cantante haya puesto el grito en el cielo sin pelos en la lengua. Porque, como bien ha dicho alguien en X, etiquetó a la Casa Blanca. Y eso significa que va muy en serio.

El chisme en 3 claves (TL;DR)