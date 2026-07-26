Pan de centeno: no tiene menos calorías pero sí sacia más, según Mercedes Gállego

Reconócelo, tú también pensabas que el pan de centeno adelgazaba por arte de magia. Pues no. La nutricionista Mercedes Gállego, técnica superior en Dietética y coach nutricional, ha desmontado el mito en una entrevista con Trendencias: el pan de centeno no es necesariamente menos calórico. La diferencia está en la fibra, la saciedad y el control de la glucosa, no en las cuentas de las calorías de un relleno que te guardas en la despensa.

Vamos por partes. Un pan blanco de trigo refinado ronda las 265 kcal por cada 100 gramos y un 50 % de hidratos de carbono. El de centeno puro se mueve en 250-260 kcal, así que en la báscula de la energía apenas cambia nada. Lo que sí da un vuelco es la fibra: un buen pan integral de centeno supera el 6 %, mientras que el blanco no llega al 2 %. Una diferencia que tu digestión nota y, sobre todo, tu apetito.

El mito de las calorías: ni adelgaza ni tiene la mitad que el blanco

Mucha gente lo elige pensando que puede comer más sin engordar, pero los números no mienten. «La gran diferencia no está tanto en las calorías como en la calidad nutricional y el efecto sobre la saciedad y el control glucémico», explica Gállego. Ese poquito más de fibra no quema grasa por arte de magia, pero sí hace que la digestión vaya a cámara lenta. Te llena más y durante más rato.

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El verdadero poder del centeno: fibra, saciedad y control de la glucosa

Aquí empieza lo bueno. El centeno, sobre todo si es integral, esconde compuestos bioactivos —lignanos y polifenoles— y minerales como el magnesio y el hierro que al trigo blanco se le escapan. Pero la joya de la corona es su impacto glucémico reducido. La fibra densa del grano evita que el azúcar se dispare en sangre y provoque el famoso subidón que acaba en bajón.

Y si el pan se fermenta con masa madre y harina integral, el control es todavía más fino. «La liberación de energía se realiza de manera gradual, se evitan picos de azúcar que pueden afectar tanto al apetito como al bienestar metabólico», apunta la experta. Traducido: menos picos, menos hambre repentina y un ánimo más estable a media mañana.

Un pan de centeno refinado puede ser menos interesante nutricionalmente que un pan integral de trigo bien elaborado.

Cómo elegir un pan de verdad saludable (y por qué el color oscuro no te salva)

El truco definitivo no es fijarse en si la corteza parece de centeno, sino en la lista de ingredientes. Mercedes Gállego lo resume con una frase de cajón: «Un buen pan suele tener una composición sencilla: harina, agua, levadura o masa madre y sal». Si ves azúcares, grasas añadidas o conservantes, date la vuelta. Lo integral manda, incluso por encima del tipo de grano.

Yo misma he caído en la trampa del pan de molde oscuro que prometía ser integral y al final era trigo refinado teñido con malta. Desde que aplico la regla de la lista corta, las meriendas me cunden el doble y el bajón de las once ha desaparecido. La elección es sencilla: si en la panadería de confianza hornean un pan de trigo integral con fermentación larga, no lo descartes. Lo que te sacia y cuida tu cuerpo no es el color, sino cómo ha llegado el grano a tu mesa.

🧠 Para soltarlo en la cena

Centeno integral fermentado: clave para saciedad y glucemia estable.