Linternas: HBO Max lanza el tráiler oficial y confirma su estreno el 16 de agosto

Por fin. HBO Max ha soltado el tráiler oficial de Linternas y ha confirmado su estreno para el 16 de agosto. La esperada serie de DC que junta a Hal Jordan y John Stewart ya tiene fecha, y las imágenes que llegaron desde la Comic-Con de San Diego han elevado el hype a niveles que ríete tú de un anillo de poder recargado.

El vídeo, un montaje de casi tres minutos, deja claro que esto no es el space ópera de colorines que algunos temían. Se respira un tono de thriller rural muy en la línea de True Detective, con un crimen en un pueblo perdido que acaba oliendo a podrido cósmico. Y ojo, porque el reparto no es ninguna broma: Kyle Chandler es Hal Jordan y Aaron Pierre pone cara a un John Stewart novato y con carácter.

Lo que esconde el tráiler: Sinestro y los Manhunters se cuelan en la trama

El tráiler confirma que Sinestro, interpretado por Ulrich Thomsen, tendrá un papel clave. Aparece encarcelado en Oa, el planeta sede de los Green Lantern Corps, y se intuye que funcionará como una especie de Hannibal Lecter que susurra pistas a Hal mientras la investigación se vuelve interestelar. Cualquiera que conozca los cómics sabe que su transformación posterior es ley.

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Además, el avance revela a los Manhunters, los androides que precedieron a los Lanterns hace miles de millones de años. La serie parece dispuesta a bucear en los orígenes mismos del mal en el DCU, una jugada ambiciosa que recuerda a las mejores páginas escritas por Tom King, co-creador de la serie junto a Damon Lindelof y Chris Mundy.

Por qué este enfoque detectivesco puede ser justo lo que DC necesita

En los últimos años, DC ha alternado blockbusters con propuestas de autor, y el sello HBO eleva las expectativas al máximo. El tráiler de Linternas huye de los fuegos artificiales para apostar por el misterio y la tensión: un asesinato terrícola que arrastra a dos lanterns a una conspiración de escala universal. La combinación suena bien, y el cameo de Nathan Fillion como Guy Gardner es el guiño que faltaba para conectar con el Superman de James Gunn.

Hay quien echa de menos los anillos brillando a toda pantalla, pero a mí este rollo policíaco con capas me parece un acierto. La serie promete ser más Watchmen que Linterna Verde de Ryan Reynolds, y eso, viniendo del equipo que parió la adaptación televisiva de la novela gráfica, es una garantía.

El tráiler deja claro que HBO Max quiere un universo DC con personalidad propia, lejos del molde Marvel.

El precedente de Watchmen y el riesgo de apostar por lo diferente

HBO ya demostró con Watchmen que se puede coger un cómic icónico, retorcerlo y convertirlo en oro televisivo. Aquí la fórmula se repite: Lindelof y King saben de construcción de mitos, y el piloto tiene toda la pinta de ser un inicio lento pero hipnótico. La serie se arriesga a perder a los fans que esperaban acción desenfrenada desde el minuto uno, pero si la ejecución es tan sólida como el tráiler insinúa, el boca a boca hará el resto.

La apuesta por hurgar en los orígenes de los Guardianes del Universo y el nacimiento del mal amarillo (sí, el color, paciencia) puede sonar muy fumado, pero en manos de este equipo creativo no da miedo: da hambre de más.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El fichaje de talento detrás de las cámaras, un reparto que enamora y un tráiler que se atreve a mezclar noir y space opera sin complejos. El 16 de agosto salimos de dudas, pero la apuesta es firme.

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