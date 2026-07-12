Lidl repone sus zapatillas clon de Skechers a 8,99 €: disponible desde el lunes 13 de julio

Reconócelo, a ti también te ha pasado: dudas un segundo ante un chollo de Lidl y cuando vuelves ya se han evaporado de la estantería. La buena noticia es que este lunes 13 de julio la cadena alemana repone las zapatillas clon de Skechers a 8,99 €, y esta vez puedes anticiparte comprando online desde ya.

Las vi el año pasado en redes y pensé 'por 9 euros no pueden ser tan cómodas'. Me equivoqué. El confort que dan es una locura para lo que cuestan, tanto que cada reposición se agota en horas.

El calzado cómodo que arrasa cada vez que aparece

Las tienes en dos colores: blanco con detalles fresa y negro con toques blancos. La suela de goma es ligera pero amortigua como las buenas, y el tejido de malla se adapta a pies anchos sin apretar. Calzártelas sin agacharte es un puntazo, igual que las Skechers originales.

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Yo las he usado para patear la playa y para el día a día en la ciudad. La diferencia con otras deportivas baratas es que no te dejan los pies molidos al final del día. Y mira que camino rápido.

Si eres impaciente, en la web de Lidl ya las puedes fichar. Así te olvidas de madrugar el lunes y del 'lo siento, se ha agotado en tu número'. Porque la talla vuela.

Por qué es un chollo incluso si no necesitas otras zapatillas

El modelo en el que se inspira, unas Skechers de diario, ronda los 45 euros rebajadas en otras tiendas. Aquí pagas 8,99 euros. Ocho con noventa y nueve. Eso es menos que un menú del día. Y tienes calzado para todo el verano.

Por menos de 9 euros, calzas unas zapatillas que aguantan horas de paseo y además estilizan. No hace falta magia: se llama Lidl.

Cómo combinarlas sin parecer que vienes del gimnasio

El blanco fresa va de cine con vaqueros rectos y camiseta básica. Las negras disimulan mejor el polvo de los caminos de tierra. Un truco: mételas en la maleta de vacaciones como zapato multiusos; después de un día de cholas, tus pies te lo agradecerán.

Mi consejo de amiga: compra dos pares si dudas con la talla (la devolución online es fácil) y quédate el que mejor te quede. El otro lo devuelves. Así de simple.

Lidl ha entendido que andamos justos de tiempo y de presupuesto. Estas zapatillas son un básico de armario que no te hará llorar la tarjeta.

🛒 Directo al grano

Precio: 8,99 €. Fecha de la promo: online ya disponible, en tienda física a partir del lunes 13 de julio. Sección: calzado o pasillo de ofertas temporales.