El origen de 'La Purga': cómo tres millones de dólares crearon una franquicia de terror imparable

En 2013, The Purge. La noche de las bestias llegó a los cines con un presupuesto que apenas alcanzaba los tres millones de dólares. Su concepto era tan simple como inquietante: una noche al año, todo crimen es legal. Lo que parecía un thriller más se convirtió en un fenómeno que nadie vio venir y que hoy suma cinco películas, una serie de televisión y un futuro que sigue sin cerrarse.

Dirigida por James DeMonaco y protagonizada por Ethan Hawke y Lena Headey, la primera entrega seguía a una familia adinerada que, pese a su sistema de seguridad, acaba atrapada por la ola de violencia de la Purga. Con solo 3 millones de inversión, la película recaudó más de 89 millones de dólares en todo el mundo. Una rentabilidad que Blumhouse, la productora de Jason Blum, no desaprovechó.

La expansión silenciosa de una saga millonaria

El éxito de aquella primera noche abrió la puerta a cuatro secuelas. En 2014 llegó Anarchy: La noche de las bestias, en 2016 Election: La noche de las bestias, en 2018 La primera purga: La noche de las bestias (una precuela) y en 2021 La purga infinita. Además, la franquicia se extendió a una serie de televisión con dos temporadas. Aunque los presupuestos fueron aumentando con cada nueva entrega, nunca se dispararon: la última película costó unos 18 millones de dólares y, pese a la crisis post pandémica, ingresó más de 76 millones en taquilla.

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Para un vistazo completo a cada entrega y sus conexiones narrativas, puedes consultar su página en Wikipedia.

El secreto está en el susto con cuentas claras

Blumhouse ha hecho del terror de bajo presupuesto un arte rentable. Con 'Paranormal Activity', 'Insidious' o 'Déjame salir', la productora demostró que no hacen falta 200 millones para llenar las salas. La Purga, sin embargo, añade un ingrediente extra: una crítica social afilada sobre la desigualdad, la violencia institucionalizada y el miedo al otro. Esa mezcla de choque y reflexión es la que ha convertido cada estreno en un evento.

La franquicia acumula una recaudación combinada que ronda los 530 millones de dólares en todo el mundo —una cifra astronómica si se piensa en lo que costó cada película. Y esa rentabilidad es la que mantiene viva la llama de una sexta parte que, aunque se resiste, sigue latiendo.

Una buena premisa de terror no necesita efectos especiales: necesita un porqué que incomode y un presupuesto que permita arriesgar sin miedo a la ruina.

¿Y 'La Purga 6'? El epílogo que no llega

En principio, La purga infinita iba a ser el punto final. Pero Blumhouse y DeMonaco recapacitaron y anunciaron una sexta entrega centrada en el personaje de Leo Barnes. Frank Grillo, el actor que le da vida, confesó en 2023 que el proyecto no era prioritario. Sin embargo, en 2025 DeMonaco confirmó que ya había escrito un guion. A día de hoy, el rodaje no tiene fecha. La espera ya supera los cinco años desde el último estreno, y entre los fans crece la impaciencia. El guion existe. Solo falta que alguien dé luz verde.

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