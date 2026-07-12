Los Zigarros desvelan las primeras fechas de su gira 2027: 'Carne con patatas' llegará a 16 ciudades

Apuntad la fecha en el calendario con rotulador fluorescente: Los Zigarros han anunciado las primeras 16 fechas de su gira 2027, un tour que arranca en enero y que servirá para presentar Carne con patatas, el disco que verá la luz el próximo 30 de octubre.

La banda valenciana, liderada por los hermanos Tormo, ha confirmado una gira que recorrerá buena parte de la península. Será su reencuentro con los escenarios y promete mezclar las canciones de su nuevo trabajo con los himnos que ya llevan tatuados sus fans.

Una gira kilométrica: 16 ciudades y fechas

La ruta comienza en Iruña el 8 de enero de 2027 y no se detiene hasta el 6 de marzo en Gijón. Barcelona (Razzmatazz, 9 de enero), Murcia (Sala Mamba, 15 de enero), Málaga (París 15, 22 de enero) y Madrid (La Riviera, dentro del Inverfest, el 6 de febrero) son solo algunas de las paradas destacadas. La sala bilbaína Santana 27 acogerá el concierto en el marco del Negufest el 5 de febrero, sumando todavía más sabor festivalero al periplo.

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En total, 16 noches para sudar rock and roll por toda la geografía española. Las entradas ya vuelan —todavía no hay fecha oficial de venta, pero el runrún en redes es imparable.

Todo lo que sabemos del nuevo disco

El 30 de octubre de 2026 por fin podremos hincarle el diente a Carne con patatas, el nuevo álbum de Los Zigarros. De momento solo hemos catado un bocado: el primer single, Un mundo mágico, que ya ha dejado claro que la banda no ha perdido ni un gramo de electricidad.

Suena a rock directo, sin trampa ni cartón, con ese nervio que siempre les ha caracterizado. En plataformas digitales está calentando motores y confirma que la espera ha merecido la pena. La banda ha grabado con la urgencia de un directo, y eso se nota en cada riff.

Una gira de 16 fechas para un grupo de rock nacional no se ve todos los días: el hambre de directo está más vivo que nunca.

El rock nacional vuelve a morder

Los Zigarros no son unos recién llegados. Con varios discos a la espalda y una reputación impecable sobre las tablas, la banda ha sabido construir una base de seguidores fieles que llena salas cada vez que anuncian concierto. Su anterior gira ya demostró que el directo es su hábitat natural: entradas agotadas en media España y un boca a boca que no hizo más que crecer.

Ahora, con Carne con patatas a la vuelta de la esquina, la expectación está disparada. El single Un mundo mágico ha funcionado como un disparo de adrenalina, recordándonos por qué cada concierto de los valencianos es una experiencia casi adictiva.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7.5/10. El anuncio de gira, con 16 fechas y salas emblemáticas, es una noticia bomba para los amantes del rock estatal. Todavía falta el disco, pero el primer single ya ha convencido. Si la preventa de entradas acompaña, hablamos de un tour que puede ser de los más recordados de 2027.

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