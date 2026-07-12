10 recetas de verano fáciles y frescas para la semana del 13 al 17 de julio (sin horno)

Si el calor te quita las ganas de cocinar porque solo de pensar en encender el horno te da un sofocón, estas 10 recetas veraniegas fáciles y sin horno van a ser tu salvación semanal. Da igual si trabajas en casa o en la oficina: con este menú del 13 al 17 de julio comerás rico, fresco y sin complicarte la vida.

En la redacción somos muy de planificar el menú semanal para evitar caer en el socorrido (y aburrido) sándwich de todos los días. Y con el calor apretando, la consigna es clara: nada de horno, ingredientes ligeros y mucho sabor. ¿El resultado? Esta selección con diez ideas que van desde una ensalada de pasta con queso de cabra hasta un tiradito de lubina que nos enseñó la mismísima Paola Freire, de Foodtropia. Apunta, que empezamos.

Por qué este menú sin horno te va a cambiar la semana

Un menú sin horno no es solo una cuestión de comodidad: es una declaración de intenciones. Significa apostar por recetas que se preparan en 20 minutos, que no te dejan la cocina hecha un horno y que, además, se transportan de maravilla al tupper de la oficina. Las ensaladas de pasta, las tortillas con un toque marino, los ajoblancos y los tiraditos son platos que se pueden tener listos en un abrir y cerrar de ojos. Y lo mejor: todos los ingredientes son fáciles de encontrar ahora mismo en cualquier supermercado. Piensa en tomates cherry, queso de cabra, lubina fresca, fresas de temporada o setas; la compra de esta semana es un paseo por el mercado de verano.

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Planificar un menú semanal sin horno es el secreto para disfrutar de comidas ricas y no acabar pidiendo pizza a domicilio todos los días por culpa del calor.

El menú, receta a receta

A continuación, el plan de batalla para la semana del 13 al 17 de julio. Todas las recetas son lo bastante rápidas como para que la pereza no te gane la partida, y lo bastante apetecibles como para que las repitas incluso cuando baje el termómetro.

Lunes 13: Ensalada de pasta con queso de cabra

Arrancamos la semana con un clásico que nunca falla. Lacitos, tomatitos cherry partidos por la mitad y taquitos de queso de cabra semicurado se convierten en una comida completa y fresquísima. Aliña con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas gotas de vinagre balsámico y una pizca de sal. Si te la llevas al trabajo, aguanta perfectamente y sabe incluso mejor cuando los sabores se han asentado.

Lunes 13: Helado de yogur con salsa de sandía (postre)

Un postre que no necesita horno ni heladera: compra un buen helado de yogur natural –o prepáralo tú si te animas– y acompáñalo con una salsa casera de sandía. Solo tienes que triturar sandía fría con unas hojas de menta y un toque de lima. Dulce, refrescante y sorprendente.

Martes 14: Tiradito de lubina con cítricos al estilo de Foodtropia

La joya de la corona de esta semana. Paola Freire, creadora de Foodtropia, nos enseñó a preparar este tiradito y desde entonces no falta en nuestras mesas. Lubina fresca cortada en láminas finas, aliñada con zumo de lima, naranja y un puntito de jengibre. Se marina en la nevera apenas 10 minutos y el resultado es una explosión cítrica que te transporta directamente a la playa. Elegante y facilísimo.

Martes 14: Magret de pato a la plancha con fresas

Segundo plato de altura para un día que lo merece. El magret de pato se hace en la plancha en un santiamén: marcamos la piel para que quede crujiente y después lo terminamos vuelta y vuelta. Lo servimos con fresas aliñadas con vinagre de Módena y pimienta. El contraste entre la carne jugosa y el dulzor ácido de las fresas es para chuparse los dedos.

Miércoles 15: Ajoblanco serrano

Junto al gazpacho y el salmorejo, el ajoblanco es el rey de los platos fríos del verano. Esta versión, con almendra, ajo, pan y un buen chorro de aceite, se corona con unas lascas de jamón serrano crujiente. Se prepara en cinco minutos con la batidora y se enfría un rato en la nevera. Ligero, cremoso y contundente a la vez.

Miércoles 15: Emparedados de lomo y queso

Un capricho de los que alegran la mitad de la semana. Filetes de lomo empanados y rellenos de queso que se derrite al cocinarlos en la sartén. El truco está en sellarlos bien a fuego fuerte para que el queso no se escape. Te recomendamos acompañarlos con una ensalada verde sencilla y ya tienes una comida redonda.

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Jueves 16: Tortilla de verduras y merluza

Para darle un twist a la tortilla de toda la vida, añadimos verduritas salteadas (calabacín, pimiento y cebolla) y trozos de merluza desmenuzada. El resultado es una tortilla jugosa, llena de sabor marino y perfecta para llevar en un tupper. Cómela templada o a temperatura ambiente.

Jueves 16: Cheesecake con frutos rojos (postre)

Pecar está permitido, y más si es con esta tarta de queso sin horno. Una base de galleta machacada con mantequilla, una crema de queso crema, nata montada y un toque de limón, y una cobertura de frutos rojos frescos. Se deja unas horas en la nevera y está lista para sorprender en cualquier comida veraniega.

Viernes 17: Ensalada de setas a la plancha

Para terminar la semana ligero, apostamos por un plato diferente: setas variadas pasadas por la plancha con ajo y perejil, servidas sobre una cama de brotes verdes. Aliña con una vinagreta de mostaza antigua y ya tienes una ensalada sabrosa, saludable y cero pesada.

Viernes 17: Solomillo de cerdo a la pimienta

Despedimos el menú semanal por todo lo alto con un solomillo de cerdo a la pimienta que puedes dejar preparado con antelación. Se hace en la sartén con un poco de aceite, se flambea con brandy (opcional) y se termina con nata y pimienta negra recién molida. Acompañado de una guarnición de verduras al vapor, es el broche de oro perfecto para el fin de semana.

El truco para mantener la ilusión toda la semana

La clave de un menú semanal que de verdad se cumple no está solo en las recetas, sino en la compra. Haz una lista cerrada con todos los ingredientes el sábado y ve al súper con ella; así no improvisas y te aseguras de tener todo listo. Y otro consejo: deja las recetas que requieran un pelín más de mimo (como el tiradito o el solomillo) para los días en que sepas que vas a tener más tiempo. El lunes y el viernes suelen ser días de transición, así que mejor reserva las preparaciones más rápidas para esos momentos. Con un poco de organización, este menú sin horno te hará la semana mucho más llevadera, y disfrutarás cada plato como un pequeño lujo cotidiano.

🍽️ La ficha del truco