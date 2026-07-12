Meghan Markle se alía con Kris Jenner para un reality: Harry, 'profundamente incómodo'

Meghan Markle ha decidido que el camino a la relevancia pasa por un reality show, y ha fichado a la mejor: Kris Jenner. Agárrate, porque el culebrón entre la duquesa de Sussex y la matriarca del clan Kardashian acaba de subir de nivel.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. La exactriz de Suits se lanza al barro catódico del que huyen hasta los royals más modernos, y lo hace de la mano de la mujer que convirtió un vídeo íntimo en un imperio. RadarOnline ha soltado la bomba y, si es verdad, los próximos meses van a ser puro oro.

¿Un 'Keeping Up With the Sussexes'? La jugada que lo cambia todo

Según ha adelantado RadarOnline, Meghan estaría moviendo hilos para protagonizar un docu-reality al más puro estilo Keeping Up With the Kardashians. La idea, todavía en pañales, apunta a un formato que muestre su nueva vida en Montecito con un enfoque aspiracional, pero con el morbo justo para enganchar a la audiencia. En la redacción ya le hemos puesto nombre: Keeping Up With the Sussexes, un proyecto que lleva semanas rondando los mentideros de Hollywood. La fuente consultada asegura que la duquesa ve en Kris a una “futura socia estratégica” capaz de transformar su visibilidad en longevidad mediática.

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Lo que empezó con una foto borrada en Instagram ha terminado en una alianza estratégica. Meghan, consciente de que su serie With Love, Meghan no terminó de cuajar, cree que abrir las puertas de su hogar (con permiso de Netflix o quien puje) es el siguiente paso lógico. Quiere controlar su narrativa y, de paso, facturar como las grandes. Y no hay maestra más curtida que Kris Jenner.

Photogate superado: de la crisis del cesped a la cesta de As Ever

Para entender el movimiento hay que rebobinar hasta el famoso Photogate de noviembre. En el cumpleaños de Kris, Kim Kardashian colgó unas imágenes de los Sussex que borró a los minutos porque Meghan no llevaba la amapola que la tradición británica exige en el Día del Recuerdo. Aquello abrió una grieta, pero la exactriz ha sabido coserla con mimo. Le envió a Kris una cesta de velas y chocolates de su marca As Ever por el Día de la Madre, y la momager se lo agradeció públicamente. Para la mayoría era un detalle; para las fuentes de RadarOnline, una rama de olivo con intereses.

Si la fuente no miente, Meghan ya no busca solo contar su historia: quiere venderla en formato episodio semanal, con Kris Jenner de productora ejecutiva.

Kris Jenner sabe cómo rentabilizar un apellido. La momager, de 70 años, no ha soltado prenda, pero en Hollywood ya se rumorea que ha recibido el pitch con los brazos abiertos. De confirmarse, el proyecto metería de lleno a los Sussex en una liga que siempre esquivaron: la de los realities confesionales donde todo se magnifica.

Harry contra las cuerdas: ¿prioridades opuestas o divorcio de imagen?

El gran damnificado de esta historia vuelve a ser el príncipe Harry. Una fuente cercana a la pareja ha confesado al citado medio que el duque está “profundamente incómodo” y que ve en este acercamiento una amenaza directa a su intento de reconciliación con la familia real. Harry, que lleva meses tendiendo puentes con Carlos III y Guillermo, teme que asociarse de nuevo con el clan Kardashian dinamite cualquier avance. “Le preocupa que la imagen que se proyecta no encaje con la vida que intenta reconstruir”, resume el informante.

La brecha entre los Sussex ya no es un rumor de tabloide: es una diferencia de prioridades que se agranda. Mientras Meghan busca un golpe de efecto que consolide su marca personal, Harry se siente más cómodo fuera del foco y quiere evitar a toda costa un nuevo incendio con Buckingham. La mayoría de los analistas reales coincide en que un reality sería la puntilla para la relación con el príncipe Guillermo, el futuro rey, que nunca ha visto con buenos ojos la deriva mediática de su hermano.

Así que el tablero queda servido: Meghan mueve ficha hacia el negocio del espectáculo, Kris espera con la chequera abierta y Harry se debate entre apoyar a su mujer o proteger lo poco que le queda de vínculo con su familia. El próximo episodio, con o sin cámaras, promete ser demoledor.

El chisme en 3 claves (TL;DR)