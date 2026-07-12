Las 3 mejores alternativas al AirTag que cuestan mucho menos y funcionan perfecto

El AirTag de Apple está bien. Funciona, es bonito y se integra como un guante en el ecosistema de Cupertino. Pero pagar 35 euros por un localizador que solo habla con iPhones cuando hay opciones por 5,40 euros la unidad es, como mínimo, una decisión de cartera discutible. Porque el mercado se ha llenado de alternativas que no solo igualan al AirTag, sino que lo superan en funciones y, sobre todo, en precio.

El AirTag se ha quedado caro y caprichoso

La segunda generación del AirTag mejoró la precisión y el sonido, pero no resolvió su mayor pega: si no tienes un iPhone, no existe. Apple sigue sin abrir su red de búsqueda a Android, y eso deja fuera a una enorme cantidad de usuarios. Mientras, fabricantes como ATUVOS, UGREEN o Xiaomi llevan meses vendiendo localizadores que funcionan con la red Find My de Apple, con la de Google o con ambas, y a precios que parecen de broma.

ATUVOS Air Tag: cuatro chivatos por menos de 22 euros

El pack de cuatro ATUVOS cuesta 21,65 euros. Eso son 5,40 euros por unidad. Son compatibles solo con iPhone —funcionan a través de la red Buscar— y se integran directamente con la app y con Siri. Tienen un diseño compacto, con un pequeño orificio para engancharlos a las llaves y modo de reproducción de sonido. Si lo único que necesitas es saber dónde dejaste la mochila y no quieres gastar más de la cuenta, esta es la opción más sensata.

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UGREEN FineTrack Duo: carga USB-C y un pitido de 100 dB

El UGREEN FineTrack Duo es compatible tanto con iOS como con Android, se sincroniza con Find My de Apple y con Find Hub de Google, y se carga por USB-C —nada de andar comprando pilas botón. Su autonomía alcanza los 12 meses y emite un pitido de 100 dB cuando lo activas desde el móvil. El pack sale por 33,99 euros, lo que lo deja todavía por debajo de un AirTag individual. Un detalle: si eres de los que pierde cosas incluso dentro de casa, el volumen marca la diferencia.

Xiaomi Tag: 15 euros, 10 gramos y la anilla que Apple no te da

El Xiaomi Tag cuesta 15 euros, pesa solo 10 gramos y ya trae una anilla incorporada — nada de comprar accesorios aparte. Es compatible con la red de Apple y con la de Google, y su batería dura un año sin recambios. A nivel de diseño, es minimalista y bastante más discreto que el AirTag blanco y brillante. Si tu prioridad es que el localizador pase desapercibido y no quieras hipotecar la nevera, Xiaomi vuelve a dar en el clavo.

Puedes tener cuatro localizadores ATUVOS por menos de lo que cuesta un solo AirTag. La diferencia no es de matiz, es de categoría.

Bonus: Moto Tag 2, el mando a distancia disfrazado de localizador

No es más barato que el AirTag —sale por 39 euros—, pero sí mucho más completo. El Moto Tag 2 de Motorola aguanta 600 días de batería, cuenta con banda ultraancha (UWB) para localizar objetos con precisión centimétrica y tiene un botón multifunción que puedes usar como obturador de la cámara o para lanzar accesos directos. Está pensado sobre todo para usuarios Android, y si ya llevas un Moto en el bolsillo, la integración es inmediata. El diseño, además, es bonito y nada estridente.

¿De verdad necesitas un AirTag? La respuesta es no

El AirTag sigue siendo un producto redondo si vives encerrado en el universo Apple y no quieres complicarte. Pero si tu móvil es Android, o simplemente te gusta que tu dinero rinda, estas alternativas demuestran que se puede tener más por menos. Xiaomi te regala la anilla, UGREEN te da carga USB-C, ATUVOS te da cuatro unidades por un puñado de euros, y Motorola convierte el localizador en un accesorio casi divertido. Apple, mientras, sigue vendiendo el mismo concepto a 35 euros. No es que el AirTag sea malo; es que el mercado ha avanzado y Cupertino se ha quedado mirando.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Estas alternativas no son un rumor de feria: existen, se venden y le han comido la tostada al AirTag en versatilidad y precio. Si el ecosistema Apple te da igual, el hype está más que justificado. Si eres fan de la manzana, quizá no te muevan ni con un desfile.

El resumen para vagos (TL;DR)