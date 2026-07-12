Cocinas con isla: las claves del diseño Miton MT700G para aprovechar cada centímetro

Si sueñas con una isla en tu cocina pero crees que los metros no te dan, este diseño italiano te demuestra que el espacio no es excusa.

La Miton MT700G fue un modelo de cocina que hace años anticipó hacia dónde iba a ir el interiorismo: islas modulares, multifuncionales y con materiales profesionales como el acero inoxidable. Aunque ya no se fabrica, sus soluciones de diseño dan pistas muy útiles para cualquiera que esté pensando en montar una cocina con isla hoy, incluso en una vivienda mediana.

Por qué la Miton MT700G sigue siendo un referente

El gran acierto de esta cocina italiana no fue la isla en sí, sino la manera de unir todas las zonas de trabajo. La isla central llevaba los quemadores y armarios de almacenaje; los muebles de pared, el fregadero y más almacenaje. Entre ambos, una estructura central a modo de puente hacía de encimera adicional y conectaba las dos partes.

Publicidad

Esa pieza es la que crea el famoso triángulo de trabajo: recorridos cortos entre la zona de aguas, la de cocción y la de preparación. Además, la combinación de una isla con quemadores y almacenaje y el puente central multiplicaba la superficie útil sin necesidad de una cocina de 30 metros. Todo en acero inoxidable, un material que aguanta el calor, no coge olores y se limpia con un paño húmedo.

Pero lo que de verdad importa es la filosofía de diseño: estructura modular, superficies que trabajan por partida doble y materiales que duran. Esas mismas ideas valen para cualquier cocina actual con isla, sea de una firma de lujo o de un mueble de cocina estándar.

Una cocina con isla no es más grande por acumular muebles, sino por cómo cada pieza conecta con la siguiente. La MT700G lo entendió a la perfección.

Cómo llevar la isla a tu cocina sin morir en el intento

Vamos por partes. Lo primero es medir. Para que una isla funcione de verdad, necesitas dejar al menos 90 centímetros de paso libre alrededor por todos sus lados. Menos de eso y acabarás esquivando el mueble todo el día. Traducido a metros totales: la estancia debe rondar los 12 o 15 metros cuadrados mínimos. Si tu cocina tiene 10 metros, mejor piensa en una península o en una mesa auxiliar con ruedas.

Después vienen las instalaciones. Si quieres poner la placa de cocción o el fregadero en la isla, toca llevar las tomas de agua, desagüe, gas y electricidad hasta el centro de la cocina. Es obra mayor y conviene planificarla desde el primer día de reforma. Si no quieres obra, puedes instalar una isla solo de almacenaje y encimera de trabajo sin fuego ni agua y el resultado sigue siendo muy práctico.

Y no te olvides de la luz. Una hilera de lámparas colgantes sobre la isla no solo ilumina la zona de trabajo: también marca el estilo de toda la cocina. El acero inoxidable de una isla como la de la MT700G pide una luz cálida para suavizar el brillo frío, pero las posibilidades son infinitas.

De cocinas de barco a islas en pisos de 60 metros: lo que ha cambiado (y lo que no)

Hace un par de décadas, las cocinas con isla eran patrimonio de casas unifamiliares amplias o de apartamentos con espacios diáfanos. El modelo MT700G, con su estructura modular y su puente de acero, rompió la regla: demostró que una isla bien pensada puede encajar en una cocina de tamaño medio siempre que cada elemento tenga doble función.

Publicidad

Hoy el mercado está lleno de soluciones compactas: islas con ruedas, islas con mesa abatible o modelos que integran electrodomésticos bajo la encimera, como los frigoríficos de pequeña altura. La clave sigue siendo la misma que en el diseño italiano: medir antes de comprar, priorizar la circulación y elegir materiales que resistan el uso intensivo sin dramas de mantenimiento.

En la práctica, una isla necesita entre 12 y 15 metros cuadrados reales de estancia, descontando armarios y encimeras de pared. Si no llegas, tu isla puede ser una mesa de madera maciza, o una isla de obra con la encimera volada para comer. Lo importante es adaptar el concepto a tu espacio, no al revés. Las tendencias pasan, pero una cocina que funciona bien no pasa de moda.

🏠 Las llaves de la noticia