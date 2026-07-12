Netflix reimagina 'Little House on the Prairie' con perspectiva inclusiva (y crítica al mito de la frontera)

Si creciste viendo a Michael Landon partir leña con la camisa abierta, prepárate. La nueva adaptación de Netflix de 'Little House on the Prairie' empieza con un encontronazo que ningún fan de la vieja escuela vio venir: un médico negro, el doctor George Tann, es el primer rostro que auxilia a los Ingalls tras un accidente en el río. Caroline, herida y pálida, lo mira con un miedo que la serie deja flotando entre el susto reciente y el recelo racial. Ahí, en ese silencio incómodo, arranca una revisión que no viene a derribar la nostalgia, sino a sacudirla con un poquito de verdad histórica.

Porque la nueva 'Little House', con showrunner Rebecca Sonnenshine al timón, mantiene casi intactas las imágenes de postal americana: Charles sigue siendo el héroe rudo, Laura una aventurera imparable, Mary la hermana sensata. La diferencia es que ahora también hay espacio para los que nunca aparecieron en los libros de Laura Ingalls Wilder.

El doctor que los libros borraron (y la tierra que nunca fue libre)

El doctor Tann, interpretado por Jocko Sims, existió de verdad. En las novelas originales apenas se le menciona como quien trató a la familia cuando cayeron enfermos de fiebre. La serie, en cambio, lo convierte en un pilar de la comunidad de Independence, Kansas, tan real como la escasez de ayuda en mitad de la nada. Y junto a él, la familia Osage, en cuyas tierras se asientan ilegalmente los Ingalls, tiene nombre, rostro y voz propia: Good Eagle, William Mitchell, White Sun.

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Que un vecino osage te preste herramientas para construir la cabaña no borra el hecho de que estás ocupando su territorio ancestral. La serie no lo esconde. Al contrario, cada gesto amable entre colonos e indígenas viene acompañado de una tensión que los libros de Wilder edulcoraron hasta convertir en mera anécdota de frontera.

Y aquí empieza el salseo. Cuando Netflix anunció el proyecto en enero de 2025, Megyn Kelly, la polémica presentadora conservadora, amenazó en X: 'Si 'wokeizáis' La casa de la pradera, haré mi misión personal arruinar vuestro proyecto'. La respuesta no tardó en llegar, y no de un guionista, sino de la Laura original, Melissa Gilbert: 'La televisión no se volvió mucho más 'woke' que nosotros. Abordamos racismo, adicción, nativismo, antisemitismo, violación... Gracias'.

Para la mayoría de los fans, la respuesta de Gilbert fue un zasca épico, pero en realidad es un recordatorio de que la serie de los setenta ya jugaba en la misma liga. Por cierto, las cifras asustan: la saga literaria ha vendido más de 60 millones de ejemplares desde los años 30, y la serie original de la NBC fue el motor que mandó a toda una generación a leer los libros, como recoge la página de Wikipedia sobre la saga.

Cuando la casita de la pradera ya era política

La frase de Gilbert no es postureo. La serie de los setenta, con Michael Landon como productor y estrella, se emitió justo cuando Estados Unidos digería los derechos civiles y Reagan empezaba a vender su marca de nativismo. Episodios con Louis Gossett Jr. o Todd Bridges metieron el racismo en el salón familiar, aunque la representación indígena de entonces se hacía con actores blancos pintados de marrón. Cosas que pasaban en los setenta.

La nueva adaptación, disponible ya en Netflix desde este mes de julio, no pide disculpas por existir. Simplemente cuenta la misma historia con las piezas que faltaban. Y eso, para algunos, es herejía. Para cualquier lector con un mínimo de curiosidad histórica, en cambio, es una invitación a entender que la frontera no era un lienzo en blanco, sino un campo de batalla cultural que todavía colea en la América de TikTok y el cottagecore.

La independencia es más un cuento de hadas que una realidad para un país que aún se cura de las heridas de la Guerra Civil. La nueva 'Little House' te lo recuerda sin renunciar a la ternura.

Porque la extraña fascinación actual por el homesteading de postureo, las cuentas de Ballerina Farm o los vestidos de pradera con hashtag, demuestra que el mito de la autosuficiencia sigue vivo. La diferencia es que ahora sabemos que esa tierra 'libre' nunca lo fue, y que detrás de cada cabaña hay una historia de despojo que los libros infantiles no contaron.

El resumen para vagos (TL;DR)