Pedro Sánchez aplaza la demolición de la Verja de Gibraltar al 15 de julio por el incendio de Almería

Pedro Sánchez aplaza la demolición de la Verja de Gibraltar al 15 de julio, dos días después de lo previsto, por el luto oficial en toda Andalucía. El cambio no pone en riesgo el acuerdo con Reino Unido que suprimirá la frontera terrestre y cambiará la vida de los trabajadores transfronterizos. Te explicamos el nuevo calendario y qué significa para La Línea de la Concepción y el Peñón.

La tragedia de Los Gallardos, un incendio forestal que ha causado 12 muertos y calcinado ya 6.600 hectáreas, ha llevado al presidente a posponer el acto institucional previsto para mañana lunes 13 de julio. El Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno (PP), decretó tres días de luto oficial, y el Ejecutivo central ha decidido sumarse a las condolencias.

Un aplazamiento por luto y un calendario que no se rompe

Según confirmaron fuentes del Gobierno a la agencia EFE, el acto se celebrará el miércoles 15 de julio, justo el día en que el acuerdo entre la UE y Reino Unido comenzará a aplicarse de manera provisional. El presidente estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y se espera que el formato mantenga el simbolismo del gesto: la demolición parcial de la valla que separa La Línea del Peñón.

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La firma del tratado bilateral sigue en pie para el martes 14 en Bruselas, sin cambios sobre el calendario diplomático pactado desde hace meses. Ese mismo día, el Gobierno de Gibraltar ha programado su propio acto junto a la Verja, apenas 24 horas antes de que el pacto entre en vigor. La doble ceremonia —una en cada lado de la frontera en vías de desaparición— escenifica el consenso alcanzado tras una década de brecha abierta por el brexit.

Qué supone la demolición de la Verja para La Línea y para Gibraltar

La estructura de alambre y hormigón lleva sesenta años marcando la separación física entre España y el Peñón. Con el nuevo tratado, Gibraltar pasará a formar parte del espacio Schengen bajo la supervisión de España, ya que el Reino Unido nunca perteneció a esta zona de libre circulación. Los controles de pasaportes y aduanas que hoy se hacen en el paso terrestre se trasladarán al aeropuerto y al puerto gibraltareños, con lo que la Verja quedará vacía de contenido operativo y será retirada.

Para el Campo de Gibraltar, la medida tiene un impacto diario: se calcula que unos 15.000 trabajadores —en su mayoría españoles— cruzan todos los días para empleos en el Peñón. Sin tapones ni colas en la frontera, ganarán tiempo y se reducirán las fricciones. Además, La Línea de la Concepción, uno de los municipios con más paro del país, espera un impulso económico al convertirse de facto en la puerta de entrada a una zona Schengen ampliada. El acto simbólico de demolición, aunque pospuesto, subraya el final de una anomalía histórica.

Este miércoles, la Verja de Gibraltar dejará de existir como barrera física seis décadas después de que se alzara, un hito que transforma la vida cotidiana de miles de trabajadores transfronterizos.

El acuerdo que borra la frontera terrestre tras diez años del brexit

El tratado bilateral que se rubrica el 14 de julio es la culminación de un proceso iniciado en 2016, cuando el referéndum británico abrió la caja de los truenos territoriales. Durante años, la cuestión de Gibraltar estuvo al borde del bloqueo total: la falta de avances llevó a que en 2018 se hablara de un posible 'brexit duro' que habría reinstaurado la frontera con pleno control de pasaportes. El acuerdo provisional de Nochevieja de 2020 desbloqueó la situación y sentó las bases del texto definitivo que ahora se firma.

Con la Verja demolida, La Línea pierde la condición de frontera física y gana la oportunidad de integrarse en un espacio económico sin barreras. No obstante, hay voces que piden prudencia: el tratado deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por el británico, y la aplicación provisional solo durará hasta que esas cámaras den el visto bueno. Además, el traslado de los controles al aeropuerto y al puerto exigirá adaptaciones técnicas y puede generar tensiones sobre la jurisdicción en el istmo. A partir del 15 de julio, la comarca empezará a vivir un cambio gradual que pondrá a prueba la letra del acuerdo.

El acto institucional del Gobierno español, ahora fijado para el miércoles, quiere ser la fotografía que selle el nuevo tiempo. Mientras, en Los Gallardos, los equipos de extinción siguen combatiendo un incendio que ha enlutado a toda Andalucía.

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