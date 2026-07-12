Exposiciones y museos en Sevilla para este verano: guía completa de planes culturales imperdibles

Quien piense que Sevilla se vacía de planes culturales en verano no podría estar más equivocado. La ciudad ha tejido en los últimos años una programación artística que ya nada tiene que envidiar a la de otras grandes capitales europeas, y este 2026 el verano llega cargado de exposiciones que merecen una visita. Desde la escultura de vanguardia de Julio González hasta la mirada fotográfica de Joan Fontcuberta, pasando por el potente despliegue del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la oferta es amplia, variada y muy apetecible.

Conviene armarse de una buena lista y escoger con criterio, porque las propuestas son tantas que resulta fácil perderse. Aquí va una guía completa con lo imprescindible de los museos y las exposiciones de Sevilla para este verano.

Qué exposiciones no te puedes perder este verano en Sevilla

La Real Fábrica de Artillería se ha convertido en uno de los focos del arte contemporáneo en la ciudad. El Ayuntamiento apuesta este verano por tres muestras bien distintas. Raquel Algaba revisa el mito de los comedores de loto en 'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores', una reflexión sobre el hedonismo y la fragilidad de la conciencia en la sociedad actual. Irene Infante presenta 'Hierve el huerto, ¡Oh, oh!', una propuesta comisariada por Blanca del Río que dialoga con el pasado agrícola e industrial del propio enclave. Ambas pueden visitarse hasta el 20 de septiembre.

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En la Sala Atín Aya, también en Artillería, el fotógrafo sevillano Pive Amador expone 'Maquinaciones para un decenio (Años 70, siglo XX)'. Son más de doscientas fotografías, muchas inéditas, que recorren la Sevilla de aquella década con una mirada documental y poética a la vez. Amador dejó después la fotografía por la música, pero su obra está presente en el Museo Reina Sofía y en el propio CAAC. Esta exposición, comisariada por Fran G. Matute, cierra igualmente el 20 de septiembre.

Hay exposiciones que se ven y exposiciones que se recuerdan, y la de Pive Amador pertenece claramente a las segundas.

En la Fundación Cajasol, uno de los nombres propios del verano es Julio González, referente indiscutible de la escultura contemporánea española. 'Forjar el vacío' recorre la obra de este artista coetáneo de Picasso que transformó el lenguaje escultórico del siglo XX al dar al hierro, la soldadura y al espacio vacío un protagonismo absoluto. Una oportunidad excelente para conocer de cerca a un creador que cambió las reglas del juego.

Mención aparte merece 'Háptica', la exposición que Joan Fontcuberta presenta en la Fundación Unicaja de la Avenida de la Palmera. El Premio Nacional de Fotografía reúne 55 obras que reflejan su particular visión del medio, aunque conviene darse prisa: la muestra se despide el 19 de julio. Si estás en Sevilla estos días, es una de esas citas que no deberías dejar escapar.

El CAAC concentra la mayor oferta de arte contemporáneo

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, ubicado en el Monasterio de la Cartuja, despliega este verano hasta seis exposiciones de artistas nacionales e internacionales. Una programación ambiciosa que convierte al CAAC en parada obligatoria para cualquier aficionado al arte.

La más imponente es 'América. Conexiones diaspóricas en la colección de Jorge M. Pérez', comisariada por Helio Menezes. Reúne 128 obras de 99 artistas nacidos en más de treinta países de África, América, Europa y Australia, y se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027. La muestra parte del concepto de 'amefricanidad' de la intelectual afrobrasileña Lélia Gonzalez para explorar los fundamentos africanos en la formación estética y sociocultural de las Américas.

También en el CAAC se presenta la primera exposición en España de la artista zimbabuense Virginia Chihota. Nueve grandes lienzos y veinticuatro obras sobre papel de algodón ocupan la iglesia del monasterio, a lo que se suma una instalación textil de tres cuerpos en la Capilla de Colón. La obra de Chihota destaca por su carácter profundamente introspectivo y el uso combinado de técnicas como serigrafía, tinta china, óleo y acrílico. Puede verse hasta el 6 de septiembre, al igual que las dos muestras del programa Iniciarte: 'Johanna Failer. Cómo vivir en los intersticios' y 'El espíritu de las formas', esta última inspirada en el libro homónimo de Elie Faure y en los estudios de Aby Warburg sobre la repetición cíclica de las formas en el arte.

La artista mexicana Manuela Solano aterriza por primera vez en España con 'Alien Queen / Paraíso Extraño', una coproducción con el Museo Tamayo que reúne 36 obras de gran formato realizadas en los últimos siete años. Solano retrata personajes reales y ficticios de la cultura popular procedentes de la música, el cine, la televisión y los videojuegos, y su muestra se mantendrá abierta hasta el 8 de noviembre. Y para quienes quieran un pulso a la creación pictórica andaluza actual, 'La última pintura' —comisariada por Curro González y Alberto Figueroa— ofrece hasta el 28 de febrero de 2027 una panorámica con 27 artistas jóvenes y cinco consagrados, entre ellos José María Bermejo, Victoria Gil o Francisco Peinado.

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Por qué Sevilla es un destino cultural también en verano

El tópico de que las ciudades se vacían de cultura durante el estío hace tiempo que dejó de ser cierto, y Sevilla es un buen ejemplo de ello. La programación actual no solo resiste el calor, sino que se refuerza con propuestas que cruzan disciplinas, geografías y lenguajes artísticos. Lo interesante aquí es la variedad de registros: desde el arte contemporáneo más experimental hasta el homenaje a figuras históricas como Julio González o la propia Cayetana de Alba, cuya exposición 'Cayetana. Grande de España' puede verse en el Palacio de las Dueñas hasta septiembre con más de doscientos objetos personales.

Además del circuito de artes plásticas, Sevilla complementa su verano con exposiciones que apelan a públicos muy diversos. Caixaforum Sevilla presenta 'Dinosaurios de la Patagonia' hasta el 12 de octubre, un recorrido didáctico por el trabajo de los paleontólogos con réplicas de esqueletos y fósiles originales que encanta a familias y a curiosos de todas las edades. El Museo de Artes y Costumbres Populares, por su parte, acoge '¿Te suena África?', una muestra inmersiva con cerca de trescientos instrumentos musicales originales, máscaras y esculturas que permanecerá abierta hasta el 3 de octubre organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África.

En definitiva, Sevilla ha sabido construir un verano cultural que no solo entretiene, sino que también invita a descubrir, a aprender y a dejarse sorprender. La oferta es tan generosa que incluso quien repita visita encontrará motivos nuevos para volver. Consulta siempre los horarios y las condiciones de acceso en la web oficial de cada recinto, y prepárate para un verano lleno de arte.

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