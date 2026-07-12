Cortefiel rebaja el bolso trenzado marrón chocolate un 57%: el chollo del verano

Reconócelo, un bolso bonito y barato es ese capricho que no te hace sentir culpable. Y si además rebajan un 57% un diseño tendencia, mejor que mejor. Hoy me he topado con el bolso trenzado de Cortefiel y desde ya te digo que es el chollo del verano.

Qué tiene de especial este bolso trenzado (y por qué sale volando)

Se trata de un modelo en color marrón chocolate, tamaño mediano, con cuerpo de pliegues trenzados que recuerda al trabajo artesanal más cuidado. Está fabricado en piel y tiene un tacto increíble. Según la propia web de Cortefiel, incluye una correa extraíble de cadena para llevarlo en bandolera y un cierre de botón automático muy cómodo.

Originalmente costaba 69,99 €, pero ahora lo han dejado en 29,99 €. El ahorro es de 40 euros clavados, un 57% menos. Te lo puedes llevar bajo el brazo o cruzado según el plan, y el tono chocolate combina de maravilla con los looks claros de verano.

Publicidad

Lo que más me gusta es que no es el típico bolso de rafia que ves en todas partes. Tiene un aire de lujo silencioso que eleva cualquier estilismo sin parecer que te has dejado un dineral.

Cómo combinarlo para sacarle el máximo partido

El marrón chocolate oscuro es un comodín brutal. Con un pantalón blanco de lino y una blusa de tirantes consigues un look fresco y elegante en un minuto. También funciona con maxifaldas vaporosas o con un vestido boho chic. Si quieres un extra de contraste, mételo en un outfit total black, queda impresionante.

Yo ya me lo he imaginado con unas sandalias planas y un sombrero de paja para una cena al aire libre. Un consejo: llévalo bajo el brazo para un efecto más casual o úsalo en bandolera si vas a tener las manos ocupadas.

Este bolso no compite con los de rafia, directamente los jubila con su mezcla de artesanía y silueta sofisticada.

¿Merece la pena? Nuestra opinión sincera

Si buscas un bolso que aguante todo el verano y más allá, este es un fichaje seguro. La calidad de la piel y el trenzado se notan al tacto, y el precio rebajado lo convierte en prácticamente un regalo. Además, el hecho de que sea un diseño atemporal hace que no pase de moda en septiembre.

El único pero que le pondría es que el tamaño mediano no da para llevar el portátil, pero para el día a día (cartera, móvil, llaves, gafas de sol) va sobrado.

Personalmente, creo que Cortefiel ha dado en el clavo con esta bajada de precio. Es de esas compras de las que no te arrepientes y que usas hasta que se deshace. Así que si estás dudando, mi consejo es que no esperes mucho porque a este precio está volando.

🛒 Directo al grano

Precio: 29,99 € (antes 69,99 €). Disponible en la web de Cortefiel. No hemos visto fecha límite de la promoción, así que si te gusta, corre a por él.