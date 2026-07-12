María Parrado estrena su nueva canción 'Vida De Turista' tras ganar 'TCMS' imitando a Pastora Soler, que la sorprende en directo

María Parrado está viviendo un verano de ensueño y lo ha coronado este sábado en Dial Tal Cual con un estreno y una sorpresa que ya es de las más comentadas del año. La gaditana presentó en primicia su nueva canción, Vida De Turista, y recibió una llamada inesperada que la dejó sin palabras.

La artista acudió al programa de Rafa Cano para hablar de sus proyectos y presentar un tema que marca un giro en su sonido. Pero lo que no esperaba era que Pastora Soler entrara en directo para felicitarla por su imitación en Tu Cara Me Suena y lanzarle una invitación que ya es el sueño de cualquier fan: cantar juntas en un concierto.

El momentazo de Pastora Soler: lágrimas, felicitación y un concierto conjunto

Hace apenas unas horas, María Parrado se había proclamado ganadora de la última gala de Tu Cara Me Suena metiéndose en la piel de Pastora Soler con una imitación impecable. El jurado y el público coincidieron: la gaditana se ha convertido en una de las grandes favoritas para llevarse la final. Y cuando aún estaba asimilando la victoria, la propia Pastora entró en el estudio de Dial Tal Cual para darle las gracias y hacerle un regalo que no olvidará.

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"Ha sido muy fuerte, no me lo esperaba para nada", confesó Parrado entre risas y alguna lágrima. La invitación de Pastora Soler para compartir escenario en un futuro concierto es el broche de oro a una semana de infarto para la cantante.

Que Pastora Soler te invite a cantar en su concierto es la mejor prueba de que el talento de verdad no pasa desapercibido.

La conexión entre ambas ha sido inmediata y ya hay quien pide que ese dúo se grabe para la posteridad. Mientras tanto, Parrado sigue celebrando un momento profesional redondo.

'Vida De Turista', un giro inesperado hacia la bossa nova

El nuevo single, que se publicará el próximo 17 de julio coincidiendo con la final de Tu Cara Me Suena, es un soplo de aire fresco en la discografía de María. Producido con un ritmo de bossa nova, Vida De Turista nos transporta directamente a la playa, al mar y al verano. Y no es casualidad: el videoclip se ha rodado en la Playa de la Barrosa, en su Cádiz natal, un guiño a sus raíces que los fans agradecerán.

La canción habla de vivir historias increíbles sin moverse de los sueños, una invitación a desconectar y disfrutar con los pies en la arena. Un cambio de registro total si la comparamos con el pop más intenso de La Niña Que Fui, pero que encaja a la perfección con la energía luminosa que desprende la gaditana y con el paisaje sonoro que está triunfando este verano en las listas.

De 'Tu Cara Me Suena' a los cines y los escenarios: el año imparable de María

El estreno de Vida De Turista no es el único proyecto que mantiene a Parrado en boca de todos. Acaba de poner voz a Vaiana en la nueva película de Disney diez años después de la primera entrega, un vínculo que ha emocionado a varias generaciones. La cinta se ha estrenado esta misma semana en los cines españoles, coincidiendo con el anuncio de las últimas fechas de la gira de La Niña Que Fui.

La cantante visitará Alicante, Bilbao, Bogotá y Ciudad de México antes de cerrar la gira el próximo 12 de diciembre en la mítica sala Galileo Galilei de Madrid, con una noche que promete varias sorpresas. No es para menos: la de Cádiz ha sabido combinar su faceta de imitadora con una carrera musical propia que crece a pasos agigantados.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. Vida De Turista llega en el momento exacto: una artista en racha, una final de televisión como escaparate y un guiño veraniego que suena a hit. La emoción del momento Pastora le suma puntos extra y todo apunta a que será uno de los temas del verano.

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