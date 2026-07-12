La Academia de Cine aprueba las bases de los Premios Goya 2027 con nuevas normas sobre inteligencia artificial

La Academia de Cine ha dado a conocer las bases de la 41 edición de los Premios Goya, y vienen cargadas de novedades sobre inteligencia artificial. El objetivo: garantizar que la autoría creativa siga en manos humanas.

Las claves de las nuevas bases para los Goya 2027

La Junta Directiva aprobó las bases el pasado 3 de junio, y entre las medidas destaca un filtro más estricto para las categorías de Mejor Actor y Actriz Revelación. A partir de ahora, los aspirantes no podrán superar los cuatro largometrajes estrenados en salas como intérpretes de reparto ni haber ejercido profesionalmente durante más de diez años. Una decisión que busca proteger el espíritu de revelación real y evitar que intérpretes con trayectorias consolidadas copen estos galardones.

También se ajusta el cupo de la Mejor Película Europea: solo se aceptará una producción por país. Y en los apartados con más de cuatro inscritos, la productora deberá designar un máximo de cuatro representantes para la gala. Todo pensado para que la ceremonia fluya sin aglomeraciones sobre el escenario.

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La inteligencia artificial, en el punto de mira

El plato fuerte de las bases es la regulación de la IA. Según el comunicado oficial de la Academia, solo podrán optar a los Goya aquellas obras cuya autoría creativa recaiga en personas físicas identificables, con una intervención humana relevante. Las herramientas de inteligencia artificial no invalidarán la autoría, siempre que no sustituyan las decisiones creativas fundamentales ni generen de forma autónoma el contenido artístico final.

La norma detalla usos permitidos: asistencia técnica, automatización de procesos repetitivos, apoyo en postproducción y generación de materiales internos como moodboards o pruebas de concepto. Pero atención: en las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción Original la IA queda completamente vetada, incluso como herramienta de apoyo. La voz principal, además, tiene que ser real y grabada expresamente para la película.

La Academia marca la línea roja: ni una nota generada por inteligencia artificial puede colarse en la banda sonora de los Goya.

Un precedente necesario: otros premios ya regulan la IA

La decisión de la Academia española no surge de la nada. Festivales y certámenes internacionales llevan meses afinando sus normas tras las polémicas por obras creadas con inteligencia artificial. Alinear los Goya 2027 con esa tendencia es un paso lógico, sobre todo en un año en que la IA generativa ha irrumpido en todas las fases de la producción audiovisual. La industria quiere dejar claro que la creatividad humana sigue siendo insustituible, y estos premios son un altavoz perfecto para ese mensaje.

El calendario de votaciones también queda fijado: la primera ronda será del 30 de noviembre al 10 de diciembre de 2026, y la segunda del 13 al 22 de enero de 2027. Para los cortometrajistas, la fecha límite para el certificado de nacionalidad es el 30 de septiembre de 2026. La maquinaria de la 41 edición ya está engrasada.

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