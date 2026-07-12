La inflación se come la subida salarial del 3%: pérdida de poder adquisitivo en 2026

Si tu salario se actualiza según convenio colectivo y te han subido este año, hay un dato que debes conocer. La subida media de los sueldos pactados en España alcanzó el 3,01% hasta junio de 2026, pero la inflación se situó en el 3,2%.

La diferencia es pequeña —apenas 0,19 puntos— pero suficiente para que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por cuarto mes consecutivo. Según la estadística del Ministerio de Trabajo, casi 8,3 millones de asalariados están bajo convenios registrados y, aunque sus nóminas hayan subido, los precios han crecido más rápido.

Los salarios suben un 3,01%, pero la inflación se les adelanta

La subida salarial media pactada en convenio se situó en el 3,01% entre enero y junio de 2026, solo una centésima por encima del 3% que se registraba hasta mayo. Sin embargo, el índice de precios al consumo (IPC) de junio se estima en el 3,2% —el dato definitivo lo publica el INE el miércoles 15 de julio—, lo que abre una brecha real de pérdida de poder de compra.

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Esta situación rompe una racha de 19 meses seguidos de ganancias reales para los trabajadores con convenio. El estallido de la guerra en Oriente Medio en marzo reactivó la inflación y, desde entonces, los incrementos salariales van a remolque.

Ocho millones de trabajadores afectados: estas son las diferencias por sector

La estadística de convenios colectivos tiene en cuenta 2.597 convenios que afectan a 826.725 empresas y 8.212.326 trabajadores. Los datos muestran que los nuevos convenios firmados durante 2026 son más generosos: la subida media pactada este año es del 3,9%, aunque solo beneficia a 824.707 empleados.

Por sectores, servicios lidera la subida con un 3,04%, seguido de construcción (3%), industria (2,97%) y campo (2,68%). Dentro de la industria, transporte y almacenamiento registró el mayor incremento (4,01%), mientras que educación fue el sector más rezagado (1,93%).

Además, solo 3,3 millones de trabajadores tienen una cláusula de revisión salarial que protege su sueldo si la inflación se dispara. Para la mayoría —casi 5 millones de empleados— la subida de precios se come directamente el aumento de nómina.

La pérdida de poder de compra se ha consolidado tras cuatro meses consecutivos de caídas. Aunque la diferencia entre la inflación y los salarios es de apenas dos décimas, el efecto acumulativo empieza a notarse en el presupuesto familiar.

Por qué volvemos al terreno negativo y qué esperar tras el verano

El contexto no ayuda. El acuerdo general entre sindicatos y CEOE que recomendaba subidas del 3% caducó a finales de 2025 y aún no se ha renovado. Mientras tanto, el salario mínimo interprofesional (SMI) subió un 3,1% para 2026, por encima de la media de los convenios sectoriales. Eso significa que algunos trabajadores que cobran por encima del SMI pero están en sectores con subidas más bajas ven cómo la base mínima se les acerca.

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Otra señal preocupante: las inaplicaciones de convenio —descuelgues empresariales— crecieron un 10,05% en el primer semestre, afectando a 12.188 empleados. La mayoría de estos casos se centran en la cuantía salarial, lo que indica que muchas empresas están esquivando las subidas pactadas.

La subida media de los convenios del 3% no es mala, pero con una inflación del 3,2% el bolsillo del trabajador pierde fuelle cada mes.

Con la inflación aún alta y sin un nuevo pacto salarial general, los próximos meses serán clave. Si los precios se moderan después del verano, los trabajadores podrían recuperar poder de compra en el último trimestre. Pero si el IPC se mantiene por encima del 3%, la brecha seguirá ampliándose.

La ficha práctica

¿A quién afecta? A los 8,2 millones de trabajadores con convenio colectivo registrado hasta junio de 2026.

A los 8,2 millones de trabajadores con convenio colectivo registrado hasta junio de 2026. ¿Cuánto subieron los salarios? Un 3,01% de media, aunque los nuevos convenios firmados en 2026 alcanzan el 3,9%.

Un 3,01% de media, aunque los nuevos convenios firmados en 2026 alcanzan el 3,9%. ¿La inflación de referencia? El IPC estimado de junio es del 3,2% (dato definitivo el 15 de julio). La pérdida de poder de compra es de 0,19 puntos.

El IPC estimado de junio es del 3,2% (dato definitivo el 15 de julio). La pérdida de poder de compra es de 0,19 puntos. ¿Tengo cláusula de revisión? Solo 3,3 de cada 8,2 millones de empleados la tienen. Si no aparece en tu convenio, la inflación recorta tu salario real.

Solo 3,3 de cada 8,2 millones de empleados la tienen. Si no aparece en tu convenio, la inflación recorta tu salario real. ¿Dónde consultar tu convenio? En la web del Ministerio de Trabajo o a través de tu representante sindical.

El resumen rápido (TL;DR)