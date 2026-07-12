El incendio de Los Gallardos (Almería) deja 12 muertos y 6.600 hectáreas calcinadas

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha dejado doce personas fallecidas y 6.600 hectáreas calcinadas. La mejora de las condiciones meteorológicas abre ahora una ventana para su estabilización, mientras la Guardia Civil investiga el origen del fuego, que podría estar relacionado con un cable de alta tensión.

Qué ha pasado en Los Gallardos

Desde el inicio del incendio, los equipos de extinción han trabajado sin descanso para contener un fuego que ha arrasado una superficie equivalente a más de 9.000 campos de fútbol. Según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el perímetro del incendio se ha estabilizado en las últimas horas, lo que ha permitido iniciar el regreso escalonado de los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares.

El consejero andaluz de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, confirmó que más de 600 personas evacuadas están volviendo a sus casas de forma progresiva. Sin embargo, las autoridades piden prudencia, ya que el riesgo de reactivación sigue siendo alto debido a las altas temperaturas y la sequedad del terreno.

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La identificación de las víctimas y la vuelta a casa

Uno de los procesos más delicados tras la tragedia es la identificación de los fallecidos. El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya ha logrado obtener el perfil genético de las doce personas, pero aún no han podido ser identificadas. La razón, según ha explicado el Centro Integrado de Datos (CID), creado específicamente para esta emergencia, es que los familiares se encuentran viajando desde distintos países para aportar las muestras biológicas que permitan cotejar el ADN.

Los especialistas forenses han trabajado ininterrumpidamente desde la llegada de los restos al Instituto de Medicina Legal. Mientras tanto, en la zona afectada la vida trata de retomar cierta normalidad. Los vecinos que aún permanecen fuera de sus viviendas —unas 24 personas, entre mayores, niños y familias— están siendo atendidos en el convento de las monjas, con el apoyo de Cruz Roja, la Diputación de Almería y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio ha causado doce víctimas mortales y ha calcinado una superficie similar a la de 9.200 campos de fútbol.

Investigación y contexto: un verano de fuego

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del incendio. Los primeros indicios apuntan a que el fuego pudo originarse por un cable de alta tensión, según fuentes próximas a la investigación. Este extremo, sin embargo, no ha sido confirmado oficialmente.

El incendio de Almería no es un caso aislado. Este verano está siendo especialmente duro en toda España, con múltiples fuegos activos. En Castilla y León, por ejemplo, los servicios de emergencias trabajan en tres incendios con Índice de Gravedad Potencial 1, entre ellos el de Villarrobejo (Palencia), donde se teme que la estabilización se prolongue más de doce horas. En Murcia, el incendio de Mazarrón ha obligado a activar el nivel 1 del Plan Infomur y a desplegar cuatro helicópteros. Cataluña también suma esfuerzos con 160 bomberos en el incendio de Camarasa, en Lleida.

Este contexto evidencia la virulencia de la temporada de incendios, agravada por una ola de calor que ha elevado el riesgo extremo en buena parte del territorio. La combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento complica las labores de extinción y obliga a mantener todos los dispositivos en alerta.

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