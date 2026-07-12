Sindicatos convocan huelga de profesores en Cataluña para el inicio del curso 2026-2027

Los centros educativos públicos de Cataluña empezarán el próximo curso con una jornada de huelga. La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha convocado un paro para el 8 de septiembre, el primer día lectivo del curso 2026-2027, con el objetivo de presionar al Govern y reclamar mejoras laborales y estructurales en la enseñanza.

Así lo decidió la asamblea de Sant Celoni, donde se acordó la convocatoria de de paro para el 8 de septiembre. Al encuentro asistieron cerca de 80 personas, entre representantes de asambleas territoriales, docentes, personal de atención educativa y trabajadores del ocio, así como miembros de los sindicatos USTEC, CGT, la Intersindical, CNT y COS. Estas organizaciones, que no firmaron el acuerdo anterior con el Departament d’Educació, son las que tienen capacidad legal para formalizar la huelga.

La portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, subrayó que el curso no empezará con normalidad si el Govern no atiende antes sus demandas. «Aunque el departamento diga que el curso empezará con normalidad, no será así», afirmó. La plataforma ha reclamado al Departament d’Educació que convoque de forma urgente, durante este mismo mes de julio, la mesa de negociación con el comité de huelga. Su intención es alcanzar acuerdos y concretar mejoras antes de la vuelta a las aulas.

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La huelga del primer día de clase busca garantizar una elevada visibilidad y presionar al máximo al Ejecutivo catalán. La comunidad educativa teme que, sin avances sustanciales, las protestas se prolonguen. Rodrigo insistió en que las propuestas actuales no abordan los problemas de fondo: «Las pequeñas propuestas que se han hecho no cambian el día a día en las aulas ni mejoran el sistema, sino que lo mantienen igual, con todas sus carencias».

La convocatoria se enmarca en un clima de movilización creciente. Durante el primer semestre del año se registraron 23 jornadas de huelga en la escuela pública catalana, cifra que asciende a 26 si se suman las tres convocadas en las escuelas infantiles. Además, 1.335 centros —aproximadamente la mitad de los institutos y escuelas públicas de Cataluña— se adhirieron al manifiesto contra las salidas y las colonias fuera del horario laboral.

Durante la misma asamblea, la AEC aprobó un manifiesto para impulsar el uso del catalán en las aulas, al considerar que la lengua atraviesa una situación preocupante. «El catalán tiene un grave problema: no se habla en los patios y el alumnado termina la ESO con un nivel que no es el esperado», señaló Rodrigo. La organización también mostró su preocupación por la reciente incorporación de un asesor a la conselleria que, según denunció, había cuestionado la unidad de la lengua.

Los sindicatos insisten en que sin una negociación real el curso comenzará con un clima de protesta que podría escalar a lo largo del otoño.

Un conflicto que arrastra meses de tensión

El primer semestre del año ya evidenció la fuerza de las movilizaciones: las 23 jornadas de huelga —26 con las escuelas infantiles— y la adhesión masiva de centros al manifiesto contra las salidas escolares ilustran el descontento del profesorado. La huelga del 8 de septiembre marca un punto de inflexión, ya que se convoca el mismo día en que miles de familias acuden a las aulas por primera vez, lo que multiplica su impacto mediático y social.

Los analistas coinciden en que si el Departament no accede a negociar durante julio, el conflicto se recrudecerá. La próxima asamblea de la AEC, fijada para el 19 de septiembre, once días después de la huelga, podría diseñar nuevas acciones si persiste el bloqueo.

La reivindicación sindical se alinea con otros movimientos que cuestionan la falta de inversión y la precariedad laboral en la educación pública. Distintas plataformas han advertido de que la calidad educativa se resiente cuando los recortes y las condiciones laborales no mejoran. En este contexto, la presión sobre el Govern se intensifica en un momento político delicado, tras un primer semestre plagado de protestas en distintos sectores.

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