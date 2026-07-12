La Velada del Año 6 tiene juez mexicano: Ibai Llanos lo confirma y la expectación crece

Se acerca la Velada del Año 6 y cada detalle es un nuevo hype. Ibai Llanos ha soltado un bombazo en directo: el evento contará con un juez mexicano, según ha recogido El Universal.

Quedan apenas unos días para que el ring se monte y las peleas prometen. Con combates como Samy Rivers contra RoRo Bueno, el esperado regreso de Fernanfloo frente a Yo Soy Plex, o el duelo de titanes entre IlloJuan y Thegrefg, la expectación ya estaba por las nubes. Ahora, el último anuncio sube la apuesta.

Un quinteto de jueces de la Federación Internacional de Boxeo

Durante su último directo, Ibai detalló la composición del equipo arbitral: 'Tendremos un juez mexicano, un colombiano un argentino, un español y una jueza china. Son los 5 jueces que vienen de la Federación Internacional de Boxeo', explicó. La revelación llegó sin previo aviso y la comunidad reaccionó al instante.

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Lo curioso es que, como en ediciones pasadas, sus identidades permanecen ocultas. Cada juez emitirá su voto de forma individual mediante banderas, sin que el público sepa quién está detrás de cada decisión hasta que el combate termine. Un clásico de la Velada que Ibai mantiene a fuego.

El factor sorpresa que dispara la expectación

Esconder a los jueces no es un capricho. Desde la primera edición, el anonimato añade una capa de intriga que vuelve loca a la audiencia. Esta vez, con un panel internacional que incluye a un juez mexicano —un mercado donde los streamers españoles son auténticas estrellas—, el morbo se multiplica.

La Velada del Año ya no es solo un evento español; se ha convertido en un fenómeno global donde cada nacionalidad suma un trocito de orgullo patrio al espectáculo.

La comunidad ya especula con nombres. ¿Será un árbitro conocido en México? ¿Una figura del boxeo profesional? Nadie lo sabe, y ese es precisamente el punto. La conversación digital echa humo con teorías, memes y un sinfín de pistas falsas.

De España al mundo: la Velada se globaliza

En las primeras ediciones, el plantel arbitral era mayoritariamente español. Ahora, con un juez mexicano, uno argentino, otro colombiano y una jueza china, el evento refleja una audiencia que ya no entiende de fronteras. México, en concreto, es uno de los países que más stream consume en Twitch y YouTube, y tener un representante en el jurado es un guiño al fandom latinoamericano.

Ibai ha sabido jugar sus cartas. Cada Velada supera a la anterior no solo en combates, sino en la manera de enganchar a nuevas comunidades. El año pasado batió récords con La Velada 5; con estas incorporaciones internacionales, la sexta edición apunta a ser la más vista de la historia. Y eso, en pleno 2026, es decir mucho.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 8,5/10. Aquí no hay polémica, hay hype del bueno. La comunidad internacional está contando los días y el anuncio del juez azteca ha sido el pistoletazo de salida. (A ver si adivinamos quién es el mexicano antes del directo).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)