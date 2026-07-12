Ravalear: la miniserie de HBO Max que convierte la especulación en resistencia familiar

HBO Max ha vuelto a dar en el clavo con una miniserie española que ha escalado hasta el Top 3 de su catálogo. No es otra historia de superhéroes ni una intriga internacional: es la lucha de un restaurante centenario del Raval barcelonés contra la especulación inmobiliaria. 'Ravalear' ha enganchado al público con seis episodios que mezclan drama familiar, resistencia vecinal y una verdadera historia de fondo.

De qué va 'Ravalear' (y por qué se te encoge el alma)

La serie arranca con Can Mosques, un restaurante que lleva generaciones siendo el corazón del Raval. Un fondo de inversión compra el edificio y el desahucio llama a la puerta. Pero la familia Rodríguez decide no moverse. Lo que empieza como la defensa de un negocio acaba convertido en una movilización vecinal que desborda lo doméstico.

Detrás de la ficción hay una historia real. Pol Rodríguez, creador y codirector, vivió en carne propia la pérdida de Can Lluís, el restaurante histórico de su familia que cerró en 2021 tras la compra por parte de un fondo de inversión. La miniserie traslada esa herida a la pantalla sin adornos ni discursos grandilocuentes. Aquí no hay villanos de película: hay un contrato de alquiler que se agota, vecinos que organizan asambleas y una familia que discute en la cocina mientras el mundo de fuera decide por ellos.

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Duele de verdad.

Por qué la serie ha conquistado a la audiencia

Desde su estreno el 22 de mayo, 'Ravalear' consiguió colarse en en el Top 3 de HBO Max, solo por detrás de 'Rick y Morty'. Un logro enorme para una producción sin efectos especiales ni grandes estrellas internacionales. La clave está en la autenticidad. El reparto lo entrega todo. Enric Auquer y María Rodríguez Soto llevan el peso emocional de la resistencia familiar. Sergi López y Quim Àvila completan un elenco que encuentra su ancla en Francesc Orella, que interpreta a Lluís, el patriarca. No es el personaje más ruidoso, pero sí el que más duele.

Rodríguez codirige junto a Isaki Lacuesta, con quien ya trabajó en 'Segundo premio'. Aquí cambian de registro radicalmente. No hay reconstrucción musical ni mitología rockera. Hay un barrio que se vacía, un patriarca que sostiene lo que queda y una verdad que golpea en cada episodio.

HBO Max ha demostrado que una historia local, contada con verdad, puede competir de tú a tú con las grandes franquicias.

Las historias pequeñas, pueden ser las más grandes.

La conexión emocional que la ha convertido en un fenómeno

El éxito de 'Ravalear' recuerda al de otras producciones españolas que han encontrado su fuerza en las historias de barrio, como 'La ruta' o 'Antidisturbios'. La diferencia es que aquí la especulación inmobiliaria no es un simple telón de fondo: es el motor de la trama. La serie filma la gentrificación con una crudeza que incomoda y emociona a partes iguales. Las calles del Raval se convierten en un personaje más, y la autenticidad de los escenarios refuerza esa sensación de verdad que ya palpita en el guion. En una época en la que muchos barrios históricos pierden su identidad, 'Ravalear' toca una fibra muy real.

Con solo seis episodios, la miniserie se convierte en un maratón obligatorio. Duele, inspira y deja una pregunta flotando: ¿qué estamos dispuestos a defender cuando el suelo bajo nuestros pies deja de ser nuestro? No es la típica serie de plataforma, y eso se nota en cada escena, en cada mirada de Francesc Orella.

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🍿 El maratón en corto