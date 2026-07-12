Jude Bellingham se vuelve viral por sus venas en el Mundial: el meme que arrasa en redes

Jude Bellingham no solo está metiendo goles en el Mundial: sus venas han protagonizado el meme más random de la semana. Una foto de sus piernas tras el partidazo de cuartos contra Noruega lo ha convertido en tendencia absoluta en Twitter y TikTok, donde las comparaciones con Hulk y los personajes de manga no han parado de llover. El centrocampista inglés, de 23 años, anotó los dos goles que metieron a Inglaterra en semifinales. Pero internet se ha fijado en algo mucho más superficial (y divertido).

La foto que ha desatado la locura en redes

Todo empezó con una imagen que el propio Bellingham compartió en Instagram tras el encuentro. Una foto en la que sus venas parecían sacadas de un cómic. Hipertrofiadas, marcadas hasta en los gemelos, imposibles de ignorar. En cuestión de horas, la imagen dio el salto a X y a TikTok, donde los usuarios empezaron a editarla sin piedad. Bellingham convertido en el nuevo Hulk, sus piernas comparadas con las tuberías de una ciudad y hasta un montaje con la banda sonora de Dragon Ball que acumula millones de reproducciones.

Ni Photoshop ni un efecto de 'Hulk': la ciencia detrás de las venas

El misterio duró poco. Varios expertos y medios especializados explicaron que el jugador inglés llevaba puestos unos pantalones de compresión muy ajustados, conocidos como blood flow restriction shorts (BFR). Unos pantalones diseñados para restringir el flujo sanguíneo durante el entrenamiento y forzar a los músculos a trabajar más intensamente. Al comprimir las venas de la cadera, la sangre se acumula en las piernas y hace que los vasos se dilaten. De ahí el aspecto de tuberías a reventar.

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Bellingham no se los había puesto por estética, claro. Forman parte del plan de recuperación y fortalecimiento de la selección inglesa. El objetivo es estresar el músculo con cargas más bajas, algo especialmente útil si se arrastran molestias. La ciencia detrás de estos pantalones va en serio: al restringir el retorno venoso se acumula ácido láctico antes y se activan los mismos mecanismos de reconstrucción muscular que con un entrenamiento de alta intensidad. Vamos, que no es postureo.

Por qué internet no puede dejar de hablar de las venas de Bellingham

No es la primera vez que el físico de un deportista se convierte en un fenómeno viral. El fútbol siempre ha tenido una fijación con los cuerpos de sus estrellas: los abdominales de Cristiano, la velocidad de Mbappé, los gemelos de Roberto Carlos. Pero con Bellingham el meme ha escalado a otro nivel gracias a lo inesperado del detalle y a la cultura de los edits en redes. La mezcla de admiración deportiva y sentido del humor de la Gen Z ha hecho el resto.

Las venas de Bellingham no son un fallo de Photoshop; son el resultado de una tecnología de entrenamiento que hemos convertido en el meme del Mundial.

Hay algo casi hipnótico en ver a un atleta de élite tan al límite que su propio cuerpo se convierte en un espectáculo visual. Y si encima marca dos goles decisivos, el mito se dispara. Los foros de culturismo ya debaten si deberíamos copiarle las BFR shorts, mientras TikTok lo celebra con el humor que solo puede nacer de un Mundial y de un inglés que parece dibujado por Akira Toriyama.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)