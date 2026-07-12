Avengers: Doomsday revela un primer vistazo oficial a Doctor Doom y al regreso de Loki

Marvel acaba de lanzar el primer vistazo oficial de Avengers: Doomsday y, como era de esperar, ha puesto patas arriba a todo el fandom.

La imagen confirma lo que era un secreto a voces: Robert Downey Jr. es el Doctor Doom. Un villano con un diseño que impone respeto y que ya apunta a ser el más temible de la saga. La película, quinta entrega principal de los Vengadores, es la primera de un cierre en dos partes que culminará con Secret Wars.

El aspecto de Doctor Doom: más villano que nunca

El arte conceptual mostrado en el sneak peek revela a un Doctor Doom con una armadura oscura y una presencia que hiela la sangre. Robert Downey Jr. abandona la armadura de Iron Man para enfundarse la del tirano de Latveria, un giro que los fans llevaban meses esperando.

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La expectación es máxima. La idea de ver al actor que dio vida a Tony Stark convertido ahora en el mayor enemigo de los Vengadores es, sencillamente, de las mejores decisiones creativas de Marvel en años. Y las reacciones en redes lo confirman: el hype está más que justificado.

Loki vuelve para liarlo todo (otra vez)

Tom Hiddleston también aparece en el avance, confirmando el regreso de de Loki al universo Marvel. El Dios del Engaño, que tras la serie de Disney+ se ha convertido en un personaje aún más complejo, tendrá un papel clave en esta batalla multiversal.

Aunque no se han dado detalles concretos, su mera presencia ya dispara las teorías. ¿Aliado, enemigo o un caos impredecible? Loki siempre es sinónimo de giros de guión, y en una película donde se juega el destino de todo el multiverso, su aparición promete emociones fuertes.

¿Batalla de titanes? El mismo día que Dune: Parte Tres

Avengers: Doomsday se estrenará exactamente el mismo día que Dune: Part Three. Dos colosos de la ciencia ficción frente a frente, un cara a cara que no se veía desde el fenómeno Barbenheimer en 2023.

La jugada es arriesgada, pero también un regalo para los espectadores. En lugar de canibalizarse, podrían retroalimentarse y crear un fin de semana histórico en taquilla. Si ambos filmes cumplen con lo prometido, tendremos un duelo de titanes del que se hablará durante años.

Cuando Marvel y Dune se citan el mismo día, el cine de evento recupera una emoción que no sentíamos desde Barbenheimer.

El precedente del verano de 2023 demostró que dos superproducciones pueden convivir y beneficiarse mutuamente si son lo suficientemente distintas. Aquí, la épica superheroica se mide con la ciencia ficción filosófica de Villeneuve, y el público solo puede ganar.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 9.5/10. El primer vistazo lo tiene todo: el regreso de Robert Downey Jr. en un papel antológico, la vuelta de Loki y una fecha de estreno que promete una batalla épica en los cines. Si Marvel no tropieza, esto puede ser histórico.

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