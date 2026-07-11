SMA Group presenta el SMA Talents Summit 2026, la cumbre para creadores de contenido

Si eres creador de contenido y vives en República Dominicana, reserva el finde del 15 y 16 de agosto. El SMA Talents Summit 2026 aterriza en Santo Domingo para juntar a la comunidad de influencers más grande del país y promete ser el punto de encuentro para todo el que se mueva en el mundillo digital.

Más de 3.000 asistentes y un montón de creadores 'top'

El evento, organizado por SMA Group en alianza con TikTokersRD, se celebrará en el Centro de Convenciones Sambil y aspira a reunir a más de 600 creadores de contenido, junto a marcas, agencias y profesionales del sector. La organización calcula superar los 3.000 asistentes y generar una burbuja de más de 20 millones de visualizaciones con el contenido que se publique durante esos días.

La agenda no es cualquier cosa: habrá conferencias, paneles, talleres y sesiones de creación en vivo sobre temas que preocupan a cualquier creador hoy: inteligencia artificial, monetización, marca personal y el estado actual de TikTok. De hecho, representantes de la propia plataforma estarán allí para contar qué se cuece entre bastidores y cómo los creadores pueden sacarle más partido a sus herramientas.

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Premios, récords Guinness y una conversación que faltaba

Además del mogollón formativo, el Summit trae bajo el brazo los SMA Talents Awards, una gala para reconocer a los creadores dominicanos que más están petándolo. Según la producción, quieren que el talento local tenga su propia alfombra roja y que el evento siente las bases para una industria que, en el país, ya da de comer a miles de personas.

Detrás de la movida está Eligio Reyes, fundador de SMA Group, un tipo que ya tiene experiencia en montar saraos de alto voltaje: su equipo ha producido dos récords Guinness en República Dominicana. Queremos que este encuentro muestre que detrás de cada creador hay una economía que impacta directamente al país', ha explicado.

El concepto del Summit —'Crea. Conecta. Transforma.'— suena a lema de camiseta, pero resume bien lo que busca: profesionalizar el sector y conectar a los creadores con marcas que se toman en serio el marketing de influencia, algo que en el Caribe aún está en pañales pero crece a toda velocidad.

El 'boom' de los eventos de creadores tiene truco

Que surja una cumbre así no es casualidad. Llevamos años viendo cómo la Creator Economy ha pasado de ser el sueño de cuatro youtubers a un megaeje que mueve millones. El SMA Talents Summit se apunta a la tendencia de eventos como VidCon o la propia Velada del Año de Ibai, pero con una vuelta de tuerca: poner el foco en el talento emergente del Caribe y construir una comunidad que vaya más allá de las pantallas.

Por supuesto, queda por ver si el Summit cumple lo que promete o se queda en un desfile de marcas y discursos vacíos. Los creadores sabemos cuándo un evento 'para la comunidad' en realidad es una operación de marketing con patrocinadores. La clave estará en la programación real de los talleres y en si los premios se los llevan quienes de verdad están moviendo la cultura digital dominicana o si se convierten en un concurso de popularidad vacío. Ojalá sea lo primero.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 6,5/10. No hay beef ni polémica, pero que se monte un evento de este calibre en Santo Domingo para juntar a toda la escena de creadores ya es notición. Atentos a si la gala de premios reparte algún 'zasca' o si los grupos de WhatsApp empiezan a arder con el reparto de entradas (casi seguro que sí).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)