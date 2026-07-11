El presidente de los obispos llama 'banda de ladrones' al Gobierno y Bolaños replica por carta: claves del conflicto

Si algo parecía claro tras la visita del Papa León XIV a España hace un mes era que las aguas entre el Gobierno y la Iglesia estaban más calmadas. Pero una frase en un acto en Madrid ha reventado esa calma: el presidente de los obispos llamó "banda de ladrones" al Ejecutivo, y la respuesta de Moncloa no se ha hecho esperar.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a la negociación de acuerdos sobre migración, memoria histórica y ayudas a ONG, y reabre un foco de tensión que muchos en ambas partes daban por controlado tras el mensaje conciliador del Papa.

Qué dijo Argüello y la carta de Bolaños

El pasado jueves, en la Fundación Pablo VI, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), afirmó: "Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito". Aunque después intentó matizar, añadiendo que la falta de ética afecta a todos, desde el ciudadano que no declara impuestos a sus representantes, la contundencia inicial ya había provocado un "momento de silencio incómodo" en la sala, según varios testigos.

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La reacción del Gobierno fue inmediata. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió esa misma tarde una carta a Argüello calificando sus palabras de "ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional". Bolaños fue aún más lejos: "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?", escribió, instando a que las relaciones estén "marcadas por la moderación, el respeto y la justicia".

La misiva concluía recordando las palabras del Papa León XIV durante su histórica visita al Congreso: "Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje". Otras ministras se sumaron: Margarita Robles, católica confesa, dijo que era "absolutamente inaceptable" y esperaba una disculpa; Diana Morant acusó al eclesiástico de ser "un colaborador de Vox". El choque no solo es verbal: pone en riesgo una agenda de negociación que ambas partes consideran prioritaria.

Las palabras del presidente de los obispos rompieron el clima de distensión que había traído el Papa León XIV y devolvieron la tensión a las relaciones Iglesia-Estado.

Las negociaciones que ahora peligran

El desencuentro amenaza varios frentes abiertos tras la visita papal. Se negociaban la regularización extraordinaria de migrantes, las ayudas a las ONG que combaten la pobreza y una salida para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en el Valle de los Caídos (Cuelgamuros), donde los benedictinos mantienen un litigio contra la resignificación del lugar.

Contactos informales entre interlocutores de la Iglesia y el Gobierno tratan de rebajar la tensión. Su argumento: Argüello improvisó sin papeles y se dirigía "al ámbito de lo general". Pero la sensación entre varios prelados es de malestar. "Es incomprensible", resume un arzobispo, que lamenta que se haya "cargado el espíritu del discurso del Papa". Y añade una queja recurrente: "Siempre que el Gobierno está contra las cuerdas, hay alguna declaración de nuestro lado que le da oxígeno".

La propia Conferencia Episcopal evita una disculpa formal, pero admite que el episodio ha generado "indignación y tristeza". Varios obispos ven en la salida de tono un reflejo de que no se ha interiorizado el mensaje de León XIV sobre "desarmar el lenguaje". De hecho, el Papa tiene previsto regresar en 2027, un viaje que ahora se ve complicado por el calendario electoral y por la erosión de la confianza mutua.

Por qué este patrón se repite y el mensaje del Papa se diluye

No es la primera vez que Argüello tensa la cuerda. Ya provocó un serio problema con sus comentarios sobre la pederastia y pidió elecciones anticipadas, lo que llevó a duras negociaciones con el Ejecutivo. En aquel momento, como ahora, el coste fue un deterioro de la imagen institucional de la Iglesia justo cuando se intentaba avanzar en temas sociales.

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El patrón es conocido: una declaración llamativa del máximo responsable episcopal, seguida de una condena gubernamental, conversaciones de pasillo para limar asperezas y, finalmente, una agenda que se resiente. Según fuentes eclesiásticas, el riesgo real no es solo la pérdida de acuerdos concretos, sino que se normalice un clima de hostilidad que haga inviable cualquier colaboración futura.

El Papa León XIV, en su discurso ante el Congreso, pidió "custodiar la palabra para desarmar el lenguaje". Con este nuevo episodio, esa petición queda en entredicho. Las dos partes insisten en que la voluntad de diálogo sigue intacta, pero los hechos muestran que el equilibrio es frágil. La pregunta ahora es si, después de este encontronazo, serán capaces de retomar el pulso de los acuerdos sin que las palabras sigan siendo el principal enemigo.

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