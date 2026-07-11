El documental 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo' de Netflix revela el testimonio inédito de Felipe VI

Netflix ha estrenado ayer un documental que ya está en boca de todos. Y no es para menos: por primera vez, un rey de España se sienta ante una cámara para hablar sin filtros sobre ETA y sobre aquellas 48 horas que marcaron a todo un país.

El documental 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo' se lanzó ayer 10 de julio en la plataforma y en apenas 24 horas ha conseguido lo que pocos títulos: unir la memoria histórica con el formato thriller periodístico que tanto está dando de sí en el streaming.

De qué va 'Las 48 horas que lo cambiaron todo' y por qué engancha desde el minuto uno

Dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López, el documental reconstruye cronológicamente las casi 48 horas que transcurrieron entre el secuestro del concejal del PP en Ermua, el 10 de julio de 1997, y su asesinato a manos de ETA. La estructura de cuenta atrás mezcla el rigor periodístico con los testimonios más personales, y eso es lo que engancha.

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Están el expresidente José María Aznar, la hermana del edil y senadora Mari Mar Blanco, el exministro Jaime Mayor Oreja, el exalcalde de Ermua Carlos Totorika e incluso voces del nacionalismo como Iñaki Anasagasti (PNV) y Patxi Zabaleta (Herri Batasuna). Un equilibrio de voces que no es casual y que los directores han mimado para huir del maniqueísmo.

Pero la gran baza es otra. El testimonio del monarca, que se grabó en la Zarzuela es inédito y supone un salto cualitativo en la manera en que la Corona se abre al relato audiovisual. Hasta ahora, ningún rey español se había prestado a una producción de este tipo.

El testimonio de Felipe VI: la pieza que ningún otro documental tenía

El entonces príncipe de Asturias tenía la misma edad que Miguel Ángel Blanco en aquel fatídico verano. En el documental, Felipe VI recuerda con una mezcla de tristeza e indignación aquellos días: “Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos”. Pero va más allá de la emoción.

El rey detalla cómo se decidió que fuera él quien viajara a Ermua tras el asesinato, pese a que el protocolo de seguridad desaconsejaba el desplazamiento del jefe del Estado. Fue una decisión personal y política, un “basta ya” presencial. Netflix lo cuenta con la voz del propio monarca, sin intermediarios, lo que convierte cada declaración en un documento histórico en sí mismo.

Jon Sistiaga desveló en la promoción que la reina Letizia estuvo presente entre bambalinas durante la grabación en el Palacio de la Zarzuela. Un detalle que añade un punto de intimidad al relato y que los fans de la crónica política ya están comentando en redes.

Por primera vez, un monarca español se sienta ante una cámara para hablar de ETA y del 'basta ya' que marcó a una generación.

Por qué este documental no es uno más en el catálogo de Netflix

Netflix lleva tiempo apostando por el documental de no ficción con gancho, desde los true crime hasta los perfiles de figuras controvertidas. Pero con este título da un paso distinto: apuesta por la memoria democrática de un país en un formato que quiere ser debate en el salón de casa. Sistiaga lo dejó claro: “Es un documental para ver en familia”, y Felipe VI insiste en que las nuevas generaciones entiendan qué se rompió y qué se construyó en esas 48 horas.

El acierto no está solo en el contenido, sino en el momento. El documental se ha estrenado cuando se cumplen casi 30 años del suceso y llega en un contexto donde la plataforma busca reforzar su catálogo de producción original española de peso. Ya lo hizo con 'El caso Asunta' o '¿Dónde está Marta?', y ahora este thriller periodístico de una hora y media suma una voz que nunca antes había sonado.

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Es pronto para saber si el público masivo responderá igual que con otros true crime, pero el impacto mediático ya es innegable. La combinación de historia reciente, testimonios inéditos y el morbo de escuchar al rey hablando de ETA le dan un potencial de conversación enorme.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El testimonio del rey es histórico y la dirección de Sistiaga garantiza ritmo y rigor, aunque el formato documental siempre tiene un techo de audiencia más ajustado que una serie de ficción. Si te va el género, maratón de una sentada. Si no, difícil que entres.

🍿 El maratón en corto