La Gen Z ya no quiere deslizar: las apps de citas sin swipe que están cambiando las reglas del juego

El idilio entre la Gen Z y Tinder hace aguas. Tras años de deslizar perfiles como quien hojea un catálogo, la generación que nunca ha conocido el amor sin una pantalla de por medio empieza a pasar de pantalla.

Un 67% de los jóvenes de la Gen Z reconoce sentirse solo, según un estudio de Cigna de 2025, y las cifras de las apps de siempre no ayudan: Match Group ha perdido un 8% de su valor en bolsa este año y Bumble ingresó un 14% menos en el primer trimestre, con un 21% menos de usuarios de pago. El modelo de deslizar sin fin empieza a chirriar.

El fin del swipe: por qué la generación Z pasa de deslizar perfiles

Keyan Kazemian, CEO de 222, lo vivió en sus propias carnes. Trabajó en Match.com y allí descubrió que más del 80% de los suscriptores de pago jamás quedaban con nadie en la vida real. (Match discrepa, pero la estadística circuló como la pólvora). Kazemian decidió que la única manera de arreglar el desastre era crear una app que no cobrara por hacer match, sino por conseguir que la gente saliera de casa.

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El problema de raíz es que las apps gigantes ingresan dinero aunque el usuario no tenga una sola cita. Cuanto más tiempo pasas deslizando, más probabilidades hay de que pagues por funciones premium. Así que su incentivo, aunque suene feo, es mantenerte soltero y enganchado a la pantalla. Esa dinámica es la que una nueva generación de fundadores, todos veinteañeros, ha decidido dinamitar.

Conoce a las apps que han jubilado el dedo: Known, 222 y Ditto

Cuesta 15 dólares por cita, lo mismo que un cóctel. Known, creada por los exalumnos de Stanford Celeste Amadon y Asher Allen, ha recaudado 9,7 millones de dólares. La app empieza con un asistente de IA que te hace una entrevista como si fuera una llamada de teléfono. Luego te presenta un perfil cada vez y, si los dos decís que sí, la IA os reserva la primera cita. Solo cobra si la cita se produce. El modelo es tan sencillo como radical: dinero solo si hay encuentro real.

El problema de fondo no es el swipe: es un modelo de negocio que no necesita que conozcas a nadie para seguir facturando.

222 ha ido más lejos: se basa en en la organización de cenas grupales a ciegas. Seis personas, tres chicos y tres chicas, seleccionadas por un algoritmo que analiza tu personalidad. Nadie elige a quién ver: la app te manda la reserva y tú solo tienes que aparecer. Luego, a media velada, llega un SMS con la dirección de un segundo local donde puedes mezclarte con otros grupos de 222 que están en la ciudad. Después dices con quién querrías repetir. Por 22,22 dólares al mes tienes acceso ilimitado a estos planes, y además los locales pagan a 222 por llevarles clientes. La startup, que ya mueve millones al año en 17 mercados, está a punto de ser rentable.

Ditto, por su parte, solo está disponible para universitarios y funciona por mensaje de texto. Te registras con el email de la facultad y cada miércoles recibes un SMS con un perfil. Si hay interés mutuo, la app se encarga de cuadrar agendas. Nada de fotos, nada de deslizar. Su público —150.000 estudiantes en campus como Berkeley o UCLA— estaría dispuesto a pagar entre 15 y 20 dólares por cita. La startup cerró una ronda de 9,2 millones de dólares en febrero.

Por qué los gigantes de las citas no pueden copiar este modelo así como así

Eurie Kim, de Forerunner Ventures, lo resume con una frase demoledora: 'Si encuentras pareja, dejas de ser cliente'. Ahí está el nudo. Bumble y Tinder están probando con agentes de IA y eventos, pero su estructura financiera depende de suscriptores recurrentes, no de encuentros exitosos. Cambiar de raíz supondría dinamitar sus ingresos. Aunque Match Group facturó 864 millones de dólares en el primer trimestre (+4%) y Hinge creció un 28%, el incentivo sigue siendo el mismo: que no dejes la app.

Mientras, startups como Known o 222 crecen a lomos de un sentimiento generacional: la necesidad de recuperar las conexiones cara a cara. Como dice Kazemian, 'si dejamos de interactuar con la gente que nos rodea, dejamos de ser humanos'. Y eso, por muchos millones de matches que acumules, no te lo da una pantalla.

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