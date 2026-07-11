De cámara de Telecinco a tiktoker: Jenni Alcoholado y la presión de las redes

Jenni Alcoholado sabe lo que es estar detrás y delante de la cámara. La creadora, que saltó a la fama con sus bromas de cámara oculta en TikTok, ha vuelto a Mediaset por la puerta grande. La ex cámara de Informativos Telecinco ahora triunfa en El show de Paz, donde intenta trasladar la adrenalina de sus virales a la televisión tradicional. Pero no todo es tan sencillo.

De las cámaras a la tele

Jenni Alcoholado no es nueva en esto. Antes de sumar más de un millón de seguidores en redes, ya trabajaba para Mediaset como cámara. Ahora, en un giro de guion, ha regresado a la cadena para aportar su estilo a El show de Paz. Según cuenta en una entrevista con Infobae, la ilusión es máxima: "Volver otra vez a Mediaset y en un formato adaptado a mí me hace muy feliz".

En el programa, Jenni adapta sus clásicas bromas callejeras al ritmo más pausado de la tele. "Lo que yo hago nació en televisión", explica. La mayoría de los seguidores piensa que su humor encaja perfectamente, aunque la propia tiktoker admite que "la tele es otro público". Ella cree que la clave está en tener paciencia: "Necesita vídeos más largos porque la gente tiene otra edad.

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La presión de las redes la frena

Si hay algo que ha cambiado para Jenni es el anonimato. "Cada vez me está costando más hacer bromas", confiesa en la misma entrevista. El reconocimiento en la calle juega en su contra: la gente la reconoce antes de que pueda grabar con naturalidad. No es drama, es puro día a día.

La solución que baraja es tan creativa como sus cámaras ocultas: "Aprenderé inglés, alemán o me pondré pelucas". Aun así, la comunidad le sigue el rollo. Muchos fingen no conocerla para que el vídeo funcione, algo que a la creadora "le mola también".

Pero la exposición mediática tiene una cara B. Jenni reconoce que ahora se para más antes de gastar una broma. El qué dirán y la viralidad inmediata añaden una capa de autocensura que antes no existía. La creadora lo resume así: "Por ahora sigue habiendo mucha gente que pica, por suerte".

Nadie te prepara para que, después de años buscando la viralidad, el mayor obstáculo sea exactamente eso.

¿Es el futuro de la tele?

Lo que está haciendo Jenni Alcoholado no es nuevo, pero sí significativo. El fichaje de creadores por parte de las cadenas generalistas es ya una estrategia habitual. Sin embargo, el caso de Jenni destaca por su origen tras las cámaras. Mediaset apuesta por alguien que conoce el oficio desde dentro y que, además, tiene un ejército de fans en redes.

A diferencia de otros influencers que llegan a plató sin experiencia, Jenni viene de la casa. Sabe lo que es un informativo y cómo funciona una broma en directo. Eso da una solidez que la comunidad aplaude. Además, su química con Paz Padilla promete: "Hemos conectado. Quiero hacer bromas con ella", suelta.

El verdadero reto será ver si el ritmo de TikTok puede convivir con el prime time sin perder chispa. Jenni lo tiene claro: "Que los creadores nos adaptemos a la tele es un formato diferente". La fusion de lo rápido y lo pausado está en pruebas, y ella es la conejilla de indias perfecta.

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El Salseómetro

Nivel de salseo: 3/10. No hay beef ni polémica aquí, solo una confesión honesta sobre las dificultades de la fama. Interesante para los fans, pero el internet no arde — se queda en un murmullo de empatía.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)