'It' temporada 2 en HBO: Casey Bloys confirma su desarrollo y promete sorpresas

HBO ha confirmado lo que los fans de Stephen King llevaban meses esperando: la temporada 2 de 'It: Bienvenidos a Derry' ya está en marcha.

Casey Bloys, jefe de la plataforma, ha dado luz verde al desarrollo de los nuevos episodios en una entrevista reciente. El propio directivo se mostró ilusionado, aunque reconoció que aún no han visto demasiado material: «Aún están trabajando en ello. Nos lo mostrarán, pero me siento muy optimista con lo que he oído hasta ahora».

Andy Muschietti, responsable de las dos entregas cinematográficas de 'It' y productor ejecutivo de la serie, repite al frente del equipo creativo. El anuncio despeja de golpe todas las dudas que sobrevolaban la continuidad de esta precuela, que debutó con cifras sólidas en HBO Max tras su paso por el estudio original de Warner.

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La confirmación directa de Casey Bloys

El directivo ha roto el silencio en un encuentro con medios internacionales, y sus palabras han bastado para encender las redes. «Pronto tendremos más detalles», dejó caer Bloys, que evitó dar una fecha concreta pero insistió en que el proyecto avanza a buen ritmo y con ideas que van a sorprender a los seguidores de la saga.

No es un rumor, ni una filtración: es la propia HBO quien pone sobre la mesa la segunda temporada antes incluso de que la primera termine de asentarse en el catálogo. La plataforma apuesta fuerte por el terror, un género que le ha dado alegrías recientes con otros títulos y que ahora quiere estirar con el universo creado por Stephen King.

El salto a 1935 y el terror de The Bradley Gang

Según ha podido saberse, la nueva tanda de episodios ambientará la pesadilla en 1935 y recuperará a The Bradley Gang, una banda de ladrones de bancos que se topa con Derry de la peor manera posible. Un contexto histórico que aleja la trama de los años 80 de las películas originales y permite explorar el mito de Pennywise desde otro ángulo.

Este movimiento es puro músculo narrativo: al saltar en el tiempo, la serie evita repetir fórmulas y se da margen para construir un lore propio, algo que la mayoría de los fans espera con auténtico hype. Y con Muschietti al timón, las probabilidades de que las sorpresas lleguen con sello de calidad son altas.

¿Por qué HBO apuesta tan fuerte por una precuela de terror?

La respuesta está en los precedentes. 'It' funcionó en cines con dos entregas que superaron los mil millones de dólares en taquilla, y la serie de HBO Max, pese a las lógicas comparaciones iniciales, se ha ganado a crítica y público con un enfoque distinto. La plataforma necesita franquicias de largo recorrido que anclen suscriptores y 'It: Bienvenidos a Derry' apunta justo a ese perfil: terror reconocible, producción cuidada y un villano que vende solo.

Cuando una franquicia de terror funciona en cines y en streaming, la pregunta ya no es si habrá más, sino cuántas temporadas aguanta el monstruo.

No hay fecha de estreno confirmada, y es probable que la segunda temporada tarde aún un tiempo en llegar. Sin embargo, el anuncio deja un mensaje claro: HBO quiere exprimir este universo de terror que tantos espectadores ha logrado reunir tanto en salas como en el sofá de casa.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. La confirmación oficial, el retorno de Muschietti y el salto argumental a 1935 ponen los cimientos de una segunda temporada que puede superar a la primera. Eso sí, sin un tráiler ni una fecha en el horizonte, toca templar los nervios. Maratón asegurado… cuando toque.

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🍿 El maratón en corto