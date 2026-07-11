La Comisión Europea detecta indicios de diseño adictivo en Instagram y Facebook: multa millonaria en el horizonte

Si vives de Instagram o Facebook, esta noticia te toca de lleno. La Comisión Europea ha puesto a Meta en el punto de mira por el diseño adictivo de sus plataformas, y las conclusiones preliminares no dejan lugar a dudas: scroll infinito, reproducción automática y notificaciones push están bajo sospecha.

Bruselas investiga si estas funciones incumplen la Ley de Servicios Digitales (DSA) al favorecer un uso compulsivo, especialmente entre menores y usuarios vulnerables. En su comunicado, el organismo señala que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos para la salud física y mental, y que los mecanismos actuales de control parental y limitación de tiempo son insuficientes.

El dedo acusador sobre el scroll infinito y el autoplay

La investigación detalla cómo el infinite scroll, la reproducción automática de vídeos y los sistemas de recomendación hiperpersonalizados mantienen al usuario en una especie de «modo piloto automático». El resultado es adicción pura, según Bruselas. La Comisión cree que estos elementos están diseñados para maximizar el tiempo de permanencia, sin tener en cuenta el impacto en la salud mental.

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Además, la Comisión critica que las herramientas de gestión del tiempo, incluso las activadas por defecto para adolescentes, pueden desactivarse con demasiada facilidad, y no reducen realmente el uso. Los controles parentales, por su parte, exigen un nivel de conocimiento técnico que muchas familias no tienen.

Un golpe directo a la línea de flotación de los creadores

Para los streamers e influencers que viven de Instagram y Facebook, la noticia va más allá de la multa. El diseño adictivo es la gasolina que impulsa la economía de la atención, y cualquier cambio forzado por la regulación europea podría alterar las métricas de engagement, los algoritmos de recomendación y, en última instancia, los ingresos de los creadores. Muchos ya han denunciado en sus directos los efectos negativos del scroll infinito, pero también dependen de él para conectar con la audiencia.

La paradoja es evidente: las mismas funciones que Bruselas considera adictivas son las que los creadores necesitan para mantenerse relevantes. Si Meta se ve obligada a desactivar por defecto el autoplay o el infinite scroll, la experiencia de usuario cambiaría radicalmente. El ecosistema de creadores se enfrentaría a un rediseño forzado de sus estrategias de contenido.

Las normas europeas podrían obligar a repensar las reglas del juego en las redes sociales más usadas por los creadores.

El precedente que hace temblar a Silicon Valley

No es la primera vez que la Unión Europea se enfrenta a los gigantes tecnológicos. El Reglamento General de Protección de Datos ya marcó un antes y un después en privacidad, y ahora la DSA entra de lleno en el diseño de productos. Si la decisión final confirma el incumplimiento, Meta podría enfrentarse a multas de hasta el 6 % de su facturación global, una cifra que ascendería a miles de millones de euros. Pero el verdadero terremoto llegaría con la obligación de rediseñar sus plataformas, lo que sentaría un precedente para TikTok, YouTube y otras apps.

Para la comunidad de streamers e influencers, esto podría acelerar la migración hacia plataformas que prioricen la salud digital o, al menos, que ofrezcan un control más real. En cualquier caso, la partida no ha hecho más que empezar: Meta aún puede defenderse y presentar alegaciones. ¿Veremos un Instagram sin scroll infinito en 2027? Esa pregunta se ha colado ya en las conversaciones de los creadores.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 5,5/10. No hay beefs ni gritos en directo, pero la amenaza de una multa del 6 % sobre los ingresos globales de Meta es el tipo de salseo legal que puede cambiar la experiencia de millones de usuarios y creadores. (La burbuja de Silicon Valley contiene la respiración.)

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)