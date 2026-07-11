Infección levaduras perros: cómo detectar síntomas en orejas, piel y patas y tratarla

Si tu perro no para de rascarse las orejas o se lame las patas de forma obsesiva, puede que una infección por levaduras esté detrás de tanto malestar. Este problema de piel, muy común y molesto, suele confundirse con alergias o con infecciones bacterianas, por eso es fundamental saber identificar sus síntomas. Te contamos qué lo causa, cómo tratarlo y, sobre todo, cómo prevenirlo para que tu compañero recupere el bienestar cuanto antes.

¿Qué es una infección por levaduras y por qué afecta a tantos perros?

Las levaduras son hongos que viven de forma natural en la piel de los perros sin causar ningún problema. El conflicto aparece cuando un desequilibrio —provocado por alergias, problemas hormonales o una bajada de defensas— hace que se multipliquen sin control. La responsable más habitual es la Malassezia, un tipo de levadura que adora los ambientes cálidos y húmedos, como las orejas, las axilas o los pliegues de la piel.

Aunque no se trata de una urgencia veterinaria en la mayoría de los casos, conviene actuar rápido. La infección por levaduras no se contagia ni entre perros ni a personas, pero si no se trata el picor puede volverse insoportable, y el perro acaba perdiendo el apetito y la vitalidad. Además, la clave está en que casi siempre hay una causa de fondo: no basta con eliminar la levadura, hay que encontrar qué permitió que proliferase.

Publicidad

Tipos de infección: orejas, piel y patas — síntomas que no debes ignorar

Las zonas más castigadas son las orejas, la piel y las patas, aunque también pueden aparecer brotes en ingles, axilas o vulva. Reconocer cada tipo te ayudará a actuar a tiempo.

Infección de oído por levaduras (otitis por levaduras): es de las más frecuentes, sobre todo en razas con orejas largas y caídas como el Cocker Spaniel, el Basset Hound o el Labrador. El perro sacude la cabeza sin parar, se rasca las orejas con insistencia y aparece una secreción marrón y espesa con un olor fuerte y desagradable.

El picor persistente no es una manía: es una señal de que algo no va bien en la barrera cutánea y merece atención veterinaria.

Infección en la piel (dermatitis por levaduras): el pelaje se vuelve graso, la piel se engrosa y puede adquirir un tono oscuro por el lamido constante. Es muy frecuente en los pliegues de la piel —perros braquicéfalos o con arrugas, atentos—, donde la humedad y el calor son perfectos para la Malassezia.

Infección en las patas: el perro no deja de lamerse y morderse los dedos, entre las almohadillas la piel se enrojece y aparece una mancha marrón característica. La alergia ambiental, por ejemplo al polen o a la hierba, suele ser el desencadenante principal.

Todos estos cuadros comparten un mal olor intenso, a humedad o a levadura, que suele ser el primer aviso para los dueños. Si notas cualquier combinación de estos síntomas, pide cita con tu veterinario.

Claves para el tratamiento y la prevención: lo que la experiencia veterinaria nos enseña

Que las infecciones por levaduras sean tan frecuentes no significa que debamos normalizarlas. La mayoría de los perros que las sufren tienen detrás una alergia no diagnosticada, un desequilibrio hormonal o una enfermedad que debilita su sistema inmunitario. Por eso el primer paso no es solo aplicar una crema o un champú medicamentoso, sino descubrir qué está fallando. Tu veterinario realizará un examen físico, puede tomar muestras para citología y, si lo considera necesario, recomendará analíticas de sangre para descartar patologías de base.

Publicidad

El tratamiento varía según la zona y la gravedad. Para la otitis, suelen recetarse gotas con antifúngicos y antiinflamatorios, a menudo precedidas de una limpieza de oídos con soluciones medicadas. La dermatitis por levaduras se aborda con champús especiales, y si la infección está muy extendida se añade medicación oral durante varias semanas. En las patas se emplean toallitas antifúngicas y mousses con corticoides suaves, siempre bajo supervisión veterinaria.

Lo que nunca debes hacer es automedicar a tu perro con productos humanos o remedios caseros sin consultar: muchos agravan la irritación y enmascaran los síntomas sin resolver la causa. El pronóstico, con el tratamiento adecuado, es muy bueno, pero la recuperación completa puede llevar de varias semanas a algunos meses, sobre todo si la infección es crónica.

Para prevenir futuros brotes, la clave está en mantener a raya la enfermedad de base. Si tu perro es alérgico, sigue a rajatabla la dieta de exclusión y los cuidados pautados por el veterinario. Razas como el Pit Bull, el Boxer o el Cocker Spaniel tienen una predisposición genética a sufrir estos problemas, por lo que las revisiones periódicas permiten detectar a tiempo los primeros signos y actuar antes de que el problema se descontrole. Y recuerda: un perro que se rasca sin parar no está cómodo y necesita ayuda profesional.

🐾 Huella animal