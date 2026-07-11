Estrenos streaming fin de semana: lo que Forbes recomienda para el 11-12 de julio

Este fin de semana no tienes excusa para el aburrimiento. Las plataformas de streaming se han puesto las pilas con estrenos que van desde el drama criminal más adictivo hasta distopías que te encogerán el alma. Y Forbes ha hecho el curro de triaje por ti.

Porque admitámoslo: decidir qué ver entre las decenas de novedades que cada viernes sueltan Netflix, Prime Video, HBO Max y compañía puede ser más duro que un jefe final en Elden Ring. Así que vamos al grano.

Las series que tienes que fichar este finde

Empezamos con ‘The Westies’ (MGM+), un drama criminal ambientado en los 80 sobre una banda irlandesa en Hell’s Kitchen. Si te fliparon ‘The Departed’ o ‘Boardwalk Empire’, esto te huele a gloria. Está titanes como Titus Welliver y J.K. Simmons, y aunque en España MGM+ no sea la plataforma de cabecera, merece la pena el ojeo si tienes acceso.

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Para los que prefieren algo más familiar, Netflix ha rescatado ‘Little House on the Prairie’, la serie basada en los libros de Laura Ingalls pero con una capa histórica más realista. No esperes la serie edulcorada de los 70: aquí la vida en la pradera pega más fuerte. Además, Netflix ya prepara una segunda temporada si la cosa funciona.

Si lo tuyo es la animación japonesa, Prime Video acaba de estrenar ‘Ghost in the Shell’, la nueva serie del estudio Science Saru (los de ‘Devilman Crybaby’) que actualiza el clásico del manga con una estética demoledora. Diez episodios para sumergirte en un Japón distópico lleno de ciberterrorismo y hackers de otro planeta.

Forbes no hace listas por hacer: sus recomendaciones suelen marcar lo que dominará las conversaciones de lunes.

El cine que llega al sofá y a las salas

Entre las pelis, ‘The Long Walk’ (HBO Max) es probablemente el plato fuerte. Adaptación de una novela de Stephen King que suena a battle royale: 50 chavales deben caminar sin parar a 5 km/h y quien flaquee, es ejecutado. Créeme, las críticas la ponen por las nubes — y si King te da miedo, aquí el terror es psicológico.

En la gran pantalla, ‘Moana’ en carne y hueso con Dwayne Johnson intenta repetir el éxito animado, pero la cosa no pinta bien: un 37% en Rotten Tomatoes sabe a naufragio. The Rock con pelucón no convence a nadie, y las comparaciones con la original son inevitables.

Por qué el ‘efecto Forbes’ mueve el cotarro del streaming

Que una publicación generalista como Forbes dedique tiempo a sacar una guía como esta no es casualidad. La guerra del streaming está más viva que nunca y las recomendaciones de medios de prestigio influyen en lo que la gente maratonea. A diferencia de los algoritmos caprichosos, aquí el criterio es humano — y en un mar de catálogos infinitos, eso cada vez vale más.

Pero hay otro factor: en España, streamers como Ibai o Xokas no dudan en comentar en directo los capítulos de House of the Dragon o las últimas novedades, creando un efecto comunidad que dispara los visionados. Si Ibai dice que el tercer episodio de la serie es el mejor, miles de personas irán a comprobarlo. Las recomendaciones ya no solo son del crítico de turno; ahora las dicta el chat.

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El fin de semana da para mucho. Yo personalmente le voy a dar una oportunidad a ‘The Long Walk’ porque lo de King me puede. Tú decides si te apuntas al hype o te quedas viendo reposiciones. Pero si algo nos ha enseñado el streaming en 2026 es que siempre hay algo nuevo que merece la pena, aunque a veces haya que separar el grano de la paja.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)