La foto de Brad Pitt y Javier Bardem por España en el Mundial que ha revolucionado las redes

No todos los días ves a Brad Pitt con la camiseta de Estados Unidos a un lado y a Javier Bardem con la de España al otro, en el mismo palco, viendo un Mundial. La imagen, claro, ya es historia de internet.

La escena se montó en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante el España – Bélgica. Un partido tenso, con susto por la lesión de Courtois, que dejó dos goles de Fabián y Mikel Merino y un pase a semifinales que se celebró en la grada como si fuera la final. Pero luego el foco se fue al palco.

A un lado, Penélope Cruz y Javier Bardem, abonados a la selección en esta Copa del Mundo (viven a caballo entre España y Estados Unidos, y no se han perdido ni un partido). Al otro, Brad Pitt con Inés de Ramón, su novia de los últimos cuatro años. Ella, española de raíces, vibraba con la Roja con una camiseta vintage de la selección mientras le explicaba cada jugada a Pitt. Él, con cara de 'me lo están contando y me lo creo'.

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El momento en que las dos parejas se saludaron y se sentaron a ver el partido juntas fue lo que hizo saltar las redes. Un cruce de Hollywood y el cine español que nadie esperaba, pero que ha resultado ser el mejor meme que nos podía dar este Mundial.

La quedada más inesperada (y viral) del Mundial

El partido tuvo de todo: goles, tensión y un palco con más estrellas que un estreno de Marvel. Aparte de los Bardem-Cruz y los Pitt-de Ramón, andaban por allí Noel Gallagher (ex Oasis) y Timothée Chalamet. Pero lo que verdaderamente incendiaba las notificaciones era la foto del cuarteto de actores animando a España.

Brad Pitt, que no es futbolero confeso, se dejaba llevar por las explicaciones de Bardem y por los saltos de alegría de Inés. Según contaban testigos a pie de campo, el actor de 'Seven' se interesó por la táctica y por cómo funcionaba el fuera de juego. Javier Bardem le estuvo explicando los secretos del 4-3-3 como quien recita un monólogo de Shakespeare.

Inés de Ramón, la novia española de Brad Pitt que ya es una más de la Roja

Quién es Inés de Ramón es una pregunta que llevaba tiempo rondando en el corazón del cotilleo internacional. Empresaria, 33 años, y con fuertes lazos con España. Lleva desde 2022 con el actor de 62, y en los últimos meses no han parado los rumores sobre una posible boda. El detalle de su camiseta de la selección (del Mundial de Sudáfrica 2010, según apuntan algunos tuiteros) ha sido el gesto que la ha convertido en 'la novia que todo español quiere para Brad Pitt'. Su expresión de sufrimiento en cada ataque belga era calcada a la de cualquier aficionado en un bar de Vallecas.

De selfie con Borja Iglesias a foto con Lamine Yamal: el día fan de Javier Bardem

Pero el Bardem más futbolero salió antes y también después del pitido final. Antes del partido le pidió una foto a Borja Iglesias, su jugador favorito de la selección en este campeonato. Y cuando el árbitro señaló el final y se desataron las celebraciones, no dudó en buscar a Lamine Yamal para otro selfie. Momento fan puro captado por las cámaras de los seguidores.

En declaraciones a la FOX recogidas por la cobertura oficial del torneo, Bardem lo dejó claro: «estoy contento y muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue a la final». Quiere estar allí para animar a la Selección «por lo que representa».

Un palco con Brad Pitt, Penélope Cruz y Javier Bardem animando a España es el crossover que ni Hollywood ni el fútbol español se atrevían a soñar.

Por qué esta foto ya es el meme del Mundial (y no es para menos)

La imagen ha corrido como la pólvora en X y en TikTok porque mezcla dos cosas que enganchan: el fenómeno de los famosos internacionales apoyando a España (algo que vimos con Shakira en 2010 o con Antonio Banderas en otras ediciones) y la naturalidad de una quedada de amigos. No es postureo: es un matrimonio de actores patrio y una de las estrellas más grandes del planeta viendo juntos un partido. Los tuiteros ya han bautizado el palco como 'el banquete de los Javis del cine mundial'.

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Lo que viene ahora es claro: si España sigue avanzando y llega a la final, veremos más fotos de este cuarteto. Y Bardem ya ha avisado de que quiere estar allí. El cruce de universos ya está servido, y nosotros, encantados de que nos expliquen el fuera de juego.

El chisme en 3 claves (TL;DR)