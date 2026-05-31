5 pistas para detectar que el sustrato de tus plantas drena mal (y cómo solucionarlo)

Te ha pasado: riegas con mimo, revisas la luz, pero tu planta se ve mustia y las hojas empiezan a amarillear. Y no, no es falta de agua. El verdadero culpable es un sustrato que ya no drena como debería. Si no lo detectas a tiempo, las raíces se asfixian sin que te des ni cuenta.

El charco, la costra y el olor: las tres señales de que la tierra se ha compactado

Una de las pistas más fáciles de ver es el charco que se queda varios minutos sobre la superficie después de regar. Si el agua no baja rápido, el sustrato está demasiado compacto o el agujero de drenaje está tapado. Las raíces necesitan oxígeno, y un suelo encharcado se lo roba. Sacude suavemente la maceta o introduce un palillo para airear la capa superior; a veces con eso basta. El orificio de drenaje a veces se obstruye con raíces o tierra apelmazada; verifica que el agua fluya sin problemas.

Otra señal es esa costra dura que se forma arriba, como si la tierra estuviera sellada. Es un indicio de tierra compactada en macetas y poca ventilación interna. Además de impedir que el agua penetre bien, bloquea el paso del aire. Remover con cuidado esa capa y renovar una parte del sustrato le devuelve soltura sin necesidad de trasplantar entero.

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Y luego está el olor a humedad vieja que no desaparece. Cuando una maceta huele a encerrado o a tierra estancada, hay un exceso de retención de agua. No significa que la planta esté podrida, pero sí que las raíces llevan tiempo sin respirar bien. Reduce el riego, comprueba que el agua sale por abajo y airea la mezcla con suavidad.

Crecimiento detenido y hojas amarillas: cuando las raíces piden auxilio

Si tu planta parece congelada, sin crecer ni brotar aunque la cuidas igual, el sustrato denso puede ser el culpable. Las raíces no consiguen absorber nutrientes porque el ambiente está empapado y con poco oxígeno. La planta se ve apagada y pierde firmeza, como si estuviera cansada.

Regar más no soluciona una tierra que ya no respira: solo empeora el problema.

Las hojas amarillas suelen ser la gran confusión: casi todo el mundo piensa que es falta de agua, pero un sustrato con mal drenaje produce el mismo efecto. Las raíces estresadas dejan de funcionar correctamente y las hojas se vuelven blandas y amarillentas, aunque la maceta siga húmeda. Antes de volver a regar, comprueba si la tierra está pesada y huele mal.

El error del calendario que está matando tus plantas (y cómo solucionarlo)

Muchos jardineros novatos —y alguno con experiencia— riegan siguiendo un calendario fijo sin mirar el estado real del sustrato. Pero la frecuencia ideal cambia según la época, la temperatura y el tipo de mezcla. La regla de oro es tocar la tierra: si los dos primeros centímetros están secos, toca regar; si aún están húmedos, espera.

Para mejorar el drenaje, airea la superficie con un tenedor de plástico, renueva un tercio del sustrato cada pocos meses y asegúrate de que la maceta tenga un buen orificio inferior. Levantar la maceta después de regar te dice mucho: si pesa como un ladrillo, necesita menos agua de la que crees. Y si la planta ya está muy apagada, un trasplante ligero con mezcla nueva y perlita puede obrar milagros.

🧠 Para soltarlo en la cena

Tierra compactada = raíces sin oxígeno y hojas amarillas sin motivo.