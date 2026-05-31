Cesta de la compra: la OCU actualiza qué alimentos bajan y cuáles suben

Ir al supermercado cuesta ya 320 euros al mes de media, un 3,26% más que en 2024 según la OCU. La inflación (lo que mide cuánto suben los precios) no da tregua y, aunque algunos productos bajan, la cesta de la compra sigue en máximos desde junio del año pasado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lleva desde 2024 vigilando 100 productos de uso diario en Alcampo, Carrefour, Día, Mas, Ahorramas, Mercadona, Lidl y El Corte Inglés. Cada tres meses refresca las cifras y las compara con la base de aquel año. La última actualización, con datos de marzo, confirma que la tendencia al alza se mantiene: el precio medio mensual ha pasado de 310 a 320 euros.

En marzo los productos subieron un 1,53% con respecto a febrero, y de los 100 artículos analizados, 55 han subido frente a 32 que han bajado. Traduzco: por cada producto que te cuesta menos, casi dos te cuestan más. El empujón principal viene de frutas, verduras y cárnicos.

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Los alimentos que más suben (y los que bajan)

Las frutas y verduras frescas se llevan la palma. En solo 20 días han subido un 5,76%, y si miramos la foto anual, el incremento alcanza el 14,67% respecto a 2024. La ensalada de bolsa es la campeona con un 22% más, seguida de cebollas (+10%), pimientos (+10%), tomates de ensalada (+9%) y manzanas (+9%).

Pero no todo son malas noticias. También hay productos que respiran y bajan un poco. El chocolate con leche cede un 7%, el café soluble descafeinado un 6%, el papel higiénico otro 6% y las patatas fritas un 5%. Los macarrones, el bacon en lonchas y las peras conferencia también se dejan entre un 3% y un 4%. Aunque los recortes sueltos ayudan, el balance general sigue en rojo.

Con la ensalada más cara que un filete y el café algo más barato, la cesta media de 320 euros se come cualquier alivio puntual.

Por qué los precios siguen disparados y qué puedes hacer

La OCU apunta a varios factores que mantienen la presión sobre los alimentos. La guerra en Oriente Medio ha bloqueado rutas terrestres y marítimas, encarecido el combustible y dificultado la llegada de materias primas para fabricar abonos. Menos fertilizante implica menos cosecha y el círculo vicioso se nota en el ticket.

Además, la organización insiste en que la reducción del IVA en alimentos básicos debería mantenerse porque "las perspectivas no son nada buenas". Mientras tanto, elegir bien dónde comprar puede ser la clave para un ahorro real. La diferencia de precio entre cadenas para la misma lista de productos puede superar los 30 euros al mes, así que vale la pena comparar antes de ir al súper.

Lo que está pasando de verdad

No es la primera vez que la cesta de la compra se convierte en un quebradero de cabeza. En 2022, con la invasión de Ucrania, ya vimos cómo el aceite de girasol o la harina se disparaban. Ahora, dos años después, el conflicto en Oriente Medio repite el patrón pero con más persistencia. La OCU lleva 20 meses registrando subidas y, aunque algunos picos se suavizan, la media no baja.

Lo que marca la diferencia es que, esta vez, los supermercados han trasladado las subidas con cuentagotas pero de manera constante. Ni las rebajas puntuales en chocolate o café esconden que los productos frescos, los que más compramos a diario, están un 15% más caros que hace dos años. Para un hogar joven, con sueldo justo y poco margen de ahorro, esos 30 euros extra al mes pagan el abono transporte o parte de la luz. Así que ojo con lo que metes en la cesta.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)