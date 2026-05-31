5 cosas que debes sacar de la encimera para organizar tu cocina (y tenerla más ligera)

Vuelves a casa con las bolsas del súper, te apoyas en la encimera y... no hay sitio. La cafetera, la batidora, la tostadora, y ese exprimidor que nunca estrenaste te reciben con cara de pocos amigos. Te entiendo perfectamente: yo también he vivido la guerra de la encimera y sé que despejarla no va de ser minimalista, va de poder cortar un tomate sin hacer malabares.

La buena noticia es que no necesitas reformar la cocina ni tirar la mitad de los cacharros. Basta con aplicar cinco desconexiones muy concretas para liberar superficie útil y dejar de acumular estrés visual. Aquí van, en orden de invasión.

El electrodoméstico que nunca enchufas pero sigue ahí

Hay aparatos que compramos con toda la ilusión y pasan semanas enteras sin ver un enchufe. La freidora de aire que solo usaste en Reyes, la batidora gigante que ocupa medio metro, la tostadora doble que parecía tan práctica… Si un electrodoméstico no se utiliza al menos dos veces por semana, su lugar está en el armario, no en la encimera. Porque además de volumen, fragmentan la zona de trabajo y hacen que todo parezca más recargado.

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Una regla de oro que aprendí hace años: solo deja a la vista lo que realmente forma parte de tu rutina diaria. El resto, guárdalo en vertical o en estanterías bajas para liberar superficie sin despedirte de tus gadgets favoritos para siempre.

Utensilios repetidos y envases que convierten la encimera en un caos

Espátulas duplicadas, tres porta utensilios distintos, cuchillos repartidos por todas partes... El ruido visual que generan te desanima antes incluso de coger la sartén. Muchas veces el exceso aparece porque mezclamos utensilios útiles con otros que dejamos 'por si acaso'. Revisar cuáles usas de verdad ayuda más que llenar otro cajón.

Y luego están los envases abiertos: paquetes de pan, botellas de aceite a medio usar, suplementos, frutas sin destino... se quedan en la superficie como si fuera un almacén temporal que nunca acaba. Agrupar los productos en tarros herméticos o bandejas devuelve la sensación de orden sin esfuerzo. Además, despejar esas áreas hace que limpiar sea cuestión de segundos.

Cuando la encimera respira, tú respiras con ella. No es filosofía barata, es pura biomecánica de cocina.

Por qué tu abuela tenía razón: menos es más (y se cocina mejor)

Recuerdo la cocina de mi abuela: cuatro cosas justas, todo en armarios al alcance de la mano. Hoy llenamos la superficie de objetos que nunca vuelven a guardarse: paños, cargadores, correspondencia, tazas vacías... El problema no es el desorden, es que esos temporales se convierten en permanentes y te roban las ganas de entrar a cocinar.

No necesitas una cocina de revista, solo necesitas superficie libre para apoyar la tabla, para limpiar en un santiamén y para moverte sin jugar al Tetris. A veces, quitar tres cosas de la encimera es más efectivo que comprar otro mueble. Una cocina visualmente ligera te da esa sensación de control que, seamos sinceros, todos buscamos a las ocho de la tarde.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: una tarde de revisión tranquila. Nivel de dificultad: fácil. El truco definitivo: deja a la vista solo lo que uses al menos tres veces por semana. Lo demás, al armario. Tu cocina parecerá el doble de grande.