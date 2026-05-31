Gemini Flash Lite ya es gratis sin límites de cuota: Google rectifica tras las quejas

Alguien en Google ha decidido que no es buena idea enfadar a sus usuarios de pago y ha rectificado. Gemini 3.1 Flash Lite, el modelo ligero que se había vuelto prácticamente inservible por los límites de cuota, pasará a ser totalmente gratuito y no contará para el consumo de tu plan.

La política anterior, introducida hace apenas unos días, había hecho que prompts mínimamente complejos consumieran la cuota a una velocidad de vértigo. Los suscriptores de Google AI Pro se llevaban las manos a la cabeza al ver cómo un solo uso les dejaba sin asignación mensual.

La pataleta que obligó a Google a dar marcha atrás

Los usuarios no tardaron en quejarse. En foros, redes sociales y hasta en los comentarios de la Play Store, el enfado era palpable. Google, acostumbrada a navegar con rumbo fijo, esta vez ha tenido que admitir que la medida era un poco extrema.

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Qué cambia a partir de ahora

La novedad es doble. Por un lado, Gemini 3.1 Flash Lite en su nivel de pensamiento Estándar será siempre gratuito y no restará de tu cuota, tal y como ha confirmado Josh Woodward, uno de los responsables de Gemini, en un tuit este mismo 29 de mayo. Por otro, los prompts complejos tendrán un límite preestablecido: la propia IA decidirá cuánta cuota consume para no dejarte seco en una sola interacción.

Además, Google ha prometido compartir mucha más información y análisis sobre cómo los prompts gastan la cuota disponible, con la idea de que exprimamos mejor el servicio sin llevarnos sustos.

Que la IA regule su propio consumo para no fastidiarte el plan de pago suena a tecnología al servicio del usuario, pero en realidad es Google tapando una metedura de pata.

Una corrección que sabe a derrota maquillada

Más que un golpe de genio, lo que ha hecho Google es arreglar un desaguisado que ellos mismos provocaron. La industria de la IA está en plena carrera por monetizar, pero los movimientos demasiado agresivos espantan a los usuarios de pago, que se lo piensan dos veces antes de renovar. Lo hemos visto con ChatGPT Plus y sus vaivenes, y ahora con Gemini. El movimiento de Mountain View recuerda a cuando limitaron Google Fotos sin avisar: al final, la presión de la comunidad les hizo ceder.

Lo inteligente aquí es la capa de transparencia: si la IA te explica cuánto te va a costar un prompt difícil antes de ejecutarlo, la sensación de control vuelve al usuario. Ya no es una caja negra que te deja sin crédito sin saber por qué. Y que el modelo más ligero pase a ser gratuito sin coste de cuota es un gesto necesario para no perder a los que solo quieren una IA de uso diario.

Con todo, la rectificación deja un sabor agridulce. Google ha escuchado, pero el daño ya estaba hecho para muchos que habrán mirado con envidia a sus compañeros de Bard o ChatGPT. Ahora solo queda ver si mantienen esta política o vuelven a apretar las tuercas en cuanto pase el bochorno.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Google rectifica y devuelve la gratuidad a su modelo más básico, lo que es de agradecer, pero el movimiento sabe más a parche que a innovación. Si estabas esperando una revolución, sigue esperando.

El resumen para vagos (TL;DR)