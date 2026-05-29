El pasado familiar de Zapatero: masonería y un abuelo militar fusilado por franquistas

El nombre de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a ocupar titulares por su supuesta implicación en el caso Plus Ultra, y su familia también ha estado en el foco con cosas como los contratos de sus hijas o la polémica en torno a las joyas localizadas en el registro de una de sus oficinas, que el expresidente atribuye a herencias de su madre, su suegra y regalos personales.

El perfil de Zapatero vuelve así a la actualidad colocando en el centro del debate a un dirigente que, durante años, hizo de la memoria familiar uno de los elementos centrales de su identidad política. Para entender esa huella hay que retroceder casi un siglo, hasta León, la Guerra Civil y la figura de Juan Rodríguez Lozano, el abuelo materno-político más citado de la biografía pública del expresidente: un capitán republicano, masón y socialista, fusilado por los sublevados en 1936.

El capitán Lozano, masón, socialista y leal a la República

La historia de Rodríguez Lozano ha sido contada muchas veces, a menudo entre la reivindicación familiar, la disputa política y la investigación histórica. Nació en Alange, Badajoz, en 1893, en una familia vinculada al Ejército. Siguió la carrera militar, sirvió en África y regresó a la Península condecorado con la Cruz de Mérito Militar. Más tarde ejerció como profesor en la Academia de Suboficiales de León y ocupó destinos administrativos, entre ellos la Caja de Recluta.

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No era, por tanto, un jefe de tropas en campaña cuando estalló la sublevación de julio de 1936, sino un militar profesional con ideas republicanas y socialistas, rasgo que terminó pesando de forma decisiva en su destino.

El 20 de julio de 1936, los sublevados entraron en el Gobierno Civil de León y detuvieron a varios leales a la República. Entre ellos estaba Rodríguez Lozano, que había actuado como enlace entre el Gobierno Civil y la Comandancia Militar. Las distintas crónicas consultadas aseguran que fue fusilado por los franquistas en el campo de tiro de Puente Castro, en León, en agosto de 1936, aunque las fuentes no siempre coinciden en la fecha exacta. Diarios como El Mundo y Público hablan del 18 de agosto, pero otros textos han citado días posteriores.

Juan Rodríguez Lozano, abuelo de Zapatero, en una crónica de El Mundo en 2010

Con todo, un elemento que ha condicionado la memoria del abuelo de Zapatero es su pertenencia a la masonería. En el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, integrado después en el Centro de la Memoria Histórica, se conservaba su expediente masónico, de una veintena de folios, en el que el tribunal represor lo vinculaba a la logia Fernández Pallarés de León. En el diploma, supuestamente se hacía llamar 'Rousseau'.

También sus ideas socialistas constan en distintos documentos. Podemos recordar una carta escrita en 1934 al director de El Socialista, en la que Rodríguez Lozano defendía una organización social más justa y expresaba su compromiso con el mejoramiento de los humildes. Esa carta fue intervenida tras la revolución de Asturias y contribuyó a abrirle un expediente disciplinario. Según esa misma reconstrucción, el entonces coronel Vicente Lafuente declaró que su subordinado profesaba ideas socialistas "impropias de un militar", y otros mandos recomendaron apartarlo por su influencia sobre la tropa.

Ya en el 34, el coroner Vicente Lafuente declaró que el abuelo de Zapatero tenía ideas socialistas "impropias de un militar"

Lafuente figura como uno de los responsables de la represión franquista en León y su nombre ha estado bajo polémica también en este siglo porque durante años conservó una calle a su nombre en la capital leonesa. Lafuente, que en 1936 encabezó la sublevación en la ciudad, firmó numerosas órdenes de detención, entre ellas la del capitán Rodríguez Lozano, antiguo subordinado suyo. El padre de Zapatero, Juan Rodríguez García-Lozano, declaró a Público que su madre siempre reprochó a Lafuente no haber avisado a su marido de la conspiración militar, pese a la relación personal que mantenían.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero | Fuente: Agencias

En las últimas horas de vida del capitán Lozano se sitúa el episodio que más marcó a José Luis Rodríguez Zapatero. En su testamento, escrito en la cárcel de San Marcos antes de ser ejecutado, dejó una frase que su nieto ha repetido en numerosas ocasiones: "Muero inocente y perdono". También pidió a su familia que perdonara y expresó el deseo de que algún día se vindicara su nombre y se proclamara que no había sido traidor a su patria. El militar definía su credo como "ansia infinita de paz, amor al bien y mejoramiento social de los humildes".

Zapatero ha contado que conoció ese testamento siendo adolescente, cuando su padre se lo mostró. En la serie documental 'La última llamada', de Movistar Plus, el expresidente del Gobierno de España afirmó que la figura de su abuelo fue "el hecho capital político" de su trayectoria y "el hecho fundacional" que le inspiró. Zapatero ha llegado a vincular esa enseñanza familiar con decisiones políticas de su etapa en La Moncloa, incluida su apuesta por el final dialogado de ETA, culminado con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011.

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El padre de Zapatero fue abogado, como su hermano

Aunque el perfil más destacado es el de su abuelo, la biografía familiar de Zapatero tiene otras personas importantes. Su padre, Juan Rodríguez García-Lozano, fue abogado y vivió de niño el trauma del fusilamiento. Tenía nueve años cuando su padre fue ejecutado y, años después, recordó la condición de "familia marcada" que pesó sobre los descendientes de represaliados republicanos durante el franquismo. Pese a ello, logró estudiar y prosperar profesionalmente, una trayectoria que también siguieron sus hijos.

El hermano del expresidente, Juan Rodríguez Zapatero, es igualmente abogado; su madre, Purificación Zapatero Valero, pertenecía a una familia leonesa más discreta públicamente. El expresidente incorporó su apellido a su nombre político (Zapatero) y a su marca (ZP), aunque precisamente los nombres de su madre y su suegra han vuelto a ponerse sobre la mesa ahora en 2026, al menos como explicación del origen hereditario de las joyas que se han encontrado en una caja fuerte en el despacho del expresidente socialista.

Zapatero y su mujer Sonsoles Espinosa | Fuente: Agencias

Por último, entre los ascendientes destacables de Zapatero también está la figura de su bisabuelo, sobre la que ha habido ciertas dudas. Algunas biografías habían repetido que el bisabuelo del expresidente, también militar, había muerto en la Guerra de Cuba.

El cronista de Pola de Gordón Agustín Quiñones, sostuvo sin embargo haber localizado documentación militar que desmentía esa muerte en combate y apuntaba a que regresó vivo a España antes del Desastre del 98, aunque enfermo, como otros supervivientes de la guerra colonial. Según esa reconstrucción, murió después en Villanueva del Terrible, en Córdoba, donde parte de la familia se había desplazado por motivos laborales vinculados a la minería.