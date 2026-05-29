Telecinco da la sorpresa y estrena la esperada serie del actor Can Yaman

Telecinco ha decidido dar un golpe de autoridad en la parrilla al anunciar la emisión en abierto de la nueva adaptación del mítico pirata de Malasia. Este ambicioso proyecto internacional cuenta con el indiscutible protagonismo del actor Can Yaman, quien asume el reto de dar vida a uno de los personajes más icónicos de la literatura de aventuras en una superproducción que promete atrapar a los espectadores frente a la pantalla.

La petición de Can Yaman que Mediaset hace realidad para el verano

La petición de Can Yaman que Mediaset hace realidad para el verano | Fuente: RTVE

El pasado mes de enero, el propio Can Yaman utilizó sus perfiles oficiales en redes sociales para lanzar un mensaje directo a los responsables de Mediaset. El intérprete solicitó públicamente que el grupo de comunicación apostara por la emisión de esta ambiciosa serie que él mismo encabeza y que ya estaba cosechando un notable éxito a nivel internacional. Tras unos meses de silencio, la cadena ha confirmado oficialmente que la ficción verá la luz en su canal principal próximamente.

🚨 ALERTA MÁXIMO! 🚨 Algo está sendo preparado na Telecinco Espanha e o grande protagonista é o nosso Can Yaman. 😍✨ Não estamos aguentando de tanta curiosidade! Será uma nova série, uma entrevista ou um projeto surpresa? Precisamos de respostas agora! 🍿👀 #CanYaman #Telecinco pic.twitter.com/hH3chNtHDr — iracansp❤️🙏🇧🇷 (@iraildebarros) May 28, 2026

Aunque los directivos de Mediaset no han concretado una fecha exacta para el estreno, todos los indicios apuntan a la época estival. Con la llegada del calor y el cambio de rutinas, resulta muy probable que la superproducción de Can Yaman se convierta en el gran reclamo del verano para Telecinco.

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De hecho, la cadena ya se encuentra promocionando otras apuestas de ficción para esos mismos meses, como es el caso de los proyectos titulados 'Romi' y 'Ella, maldita alma', conformando así un bloque de entretenimiento muy sólido para las noches de la temporada.

La fama de Can Yaman en nuestro país no es fruto de la casualidad, sino de una trayectoria consolidada a base de éxitos de audiencia. El público español conoce perfectamente su trabajo gracias a los excelentes datos registrados por ficciones anteriores. Producciones como 'Dolunay luna llena' o 'Erkenci kus pájaro soñador' rompieron audímetros durante su emisión en el canal temático Divinity. Posteriormente, el actor dio el salto a Antena 3 con la serie 'Violeta como el mar', y actualmente su trabajo en 'El Turco' forma parte del catálogo de la plataforma Movistar Plus+.

Una trama trepidante y el reparto que acompaña a Can Yaman

Una trama trepidante y el reparto que acompaña a Can Yaman | Fuente: X

Esta nueva aproximación a las aventuras imaginadas por el escritor Emilio Salgari cuenta con el respaldo de dos gigantes del sector audiovisual europeo. La serie es una coproducción italiana desarrollada por las firmas Fremantle Lux Vide y Rai Fiction, estructurada en un formato ágil de seis episodios. A través de la filial Mediterráneo Mediaset España Group, el conglomerado de Fuencarral ha logrado introducirse en la producción para garantizar su distribución en nuestro territorio. Esta alianza asegura unos niveles de calidad técnica y narrativa acordes a las exigencias del mercado televisivo actual.

La historia traslada al espectador directamente al año 1841. En aquel momento histórico, la región de Borneo se encuentra bajo la asfixiante influencia del imperio británico. En este contexto hostil emerge la figura del temido pirata que navega sin descanso por las aguas del Mar de China Meridional.

El personaje central, interpretado por Can Yaman, lidera a su leal tripulación con la inestimable ayuda de su fiel amigo Yáñez de Gomera. El punto de inflexión de la trama se produce durante el audaz abordaje a un inmenso carguero propiedad del sultán de Brunéi. Allí, el protagonista libera a un prisionero misterioso que está plenamente convencido de que su salvador es el guerrero de una antigua profecía destinado a liberar a su pueblo de la tiranía.

Para arropar el trabajo de Can Yaman, los responsables de casting han reunido a un elenco plagado de rostros reconocibles de la industria internacional. La debutante Alanah Bloor asume un rol fundamental en la trama, compartiendo escenas con veteranos como Ed Westwick, popular por sus papeles en 'Gossip Girl' y 'The Children of Men'.

El reparto se enriquece además con las actuaciones de Alessandro Preziosi, visto en 'Black Out' y 'The Lying Lives of Adults', y el veterano John Hannah, conocido mundialmente por 'The Mummy' o la reciente adaptación de 'The Last of Us'. Nombres como Gilberto Gliozzi, Mark Grosy y Samuele Segreto terminan de redondear un equipo actoral de primer nivel.

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El rodaje de la versión clásica fue una auténtica batalla contra los elementos naturales. El equipo se trasladó a las selvas de la India, Malasia y Tailandia, enfrentándose a enfermedades, barreras idiomáticas y graves problemas logísticos. Encontraron el escenario ideal para la base pirata en la rocosa isla de Kapas, mientras que los dominios del villano, conocidos en la trama como la "Perla de Labuan", se recrearon mediante una compleja mezcla de localizaciones indo-malayas.