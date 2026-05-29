Zapatillas Adidas rebajadas: las Barreda de ante color vino tinto cuestan menos de 40 euros

Reconócelo: a ti también te llaman la atención esas zapatillas de ante que parecen sacadas de un catálogo de lujo, pero sin la pasta para los precios astronómicos. Bueno, pues he visto el chollo del día: Adidas ha rebajado las Barreda, su modelo más sofisticado, y las ha dejado por menos de 40 euros. Sí, has leído bien. Estoy hablando de las Adidas Barreda de ante color vino tinto, una zapatilla que mezcla deporte y elegancia a partes iguales y que ahora cuesta 31,85 euros, cuando antes valía 65. Una locura.

Por qué este modelo es el chollo de la temporada

Las zapatillas Adidas Barreda son un guiño a la escena del tenis de los años 70. Su puntera en forma de T, que luego heredaron las míticas Samba, y la mezcla de ante con materiales sintéticos le dan un aire retro pero pulido. Han bajado de 65 a 31,85 euros, según Trendencias, y eso es un descuento del 51 % que rara vez se ve en un modelo tan ponible. El forro textil envuelve el pie con una suavidad que te hará odiar cualquier otro calzado, y la suela de goma resistente no entiende de terrenos: va igual de bien sobre asfalto que sobre moqueta de oficina.

Pero lo que realmente engancha es el color. Ese rubí envejecido que recuerda a una botella de vino tinto (de ahí lo de color vino tinto) es un todoterreno que disimula el polvo y combina con todo sin ser el típico negro. Además, el envío estándar es gratis a partir de 15 euros, así que si necesitas alguna otra cosilla de Adidas, te las mandan sin coste extra.

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El truco de estilo que hará que parezca que llevas un zapato caro

Vamos al lío: ¿cómo las combinas para que luzcan como un calzado de gama alta? Fácil. Con unos chinos en color beige y un polo de punto ligero consigues un look formal pero juvenil que vale tanto para la oficina como para una cena. Si prefieres el rollo veraniego, unas bermudas de lino y una camisa tipo resort te dan ese aire setentero sin esfuerzo. Es un comodín que te saca de cualquier apuro, te lo digo yo.

Si buscas un zapato que te haga parecer que has ido a Milán a por calzado, pero sin moverte de casa, estas Adidas Barreda son tu billete.

Adidas y el regreso del clásico que arrasa cada verano

No es la primera vez que Adidas saca oro de su archivo. Las Samba, las Gazelle y ahora las Barreda demuestran que la fórmula de recuperar siluetas de los 70 y 80 con materiales actuales funciona. La novedad aquí es el precio: menos de 32 euros por un modelo que antes costaba 65 es una oferta que suele durar poco y en tallas contadas. Si te gusta el ante, no lo dejes pasar, porque este tipo de descuentos en la web oficial suelen ser pan para hoy y hambre para mañana. Yo ya he visto cómo vuelan las tallas más comunes en otros lanzamientos; no digo más.

🛒 Directo al grano

Precio: 31,85 € (antes 65 €). Envío gratis: desde 15 € de compra. Dónde: disponible en adidas.es, mientras duren las existencias.