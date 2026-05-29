La Paca llega al cine: 'Mallorca Confidencial' desvela la historia de la narcotraficante real interpretada por Lolita Flores

Agárrate: este viernes se estrena la película sobre la matriarca del narcotráfico en Mallorca. Lolita Flores da vida a 'La Chusa' en 'Mallorca Confidencial', un thriller inspirado en Francisca Cortés, 'La Paca', la mujer que reinó en Son Banya con heroína y millones bajo tierra.

La ficción cambia el nombre del poblado (Son Canals en lugar de Son Banya) y de la protagonista, pero el director David Ilundain confirma que está 'basado en hechos reales'. El aroma a crónica negra es inconfundible.

De la chabola a la cárcel: el imperio de La Paca en tres minutos

Son Banya nació en 1972 como una operación urbanística para recluir a familias gitanas. En los 80, la heroína lo convirtió en el supermercado de la droga de Baleares, y Francisca Cortés Picazo se erigió en la jefa indiscutible del clan.

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La estampa era de película: una caravana de coches entrando y saliendo del poblado a cualquier hora. Mientras los hoteles de Mallorca facturaban millones, en Son Banya se movía otra economía sumergida, literalmente bajo tierra.

La Paca se movía como pez en el agua entre el folclore televisivo y el poder real. Su clan llegó a acumular casi seis millones en zulos, y las redadas policiales apenas hacían mella: la estructura familiar se recomponía en semanas.

Mientras Mallorca vendía lujo y postalitas, en Son Banya los billetes se amontonaban bajo tierra y La Paca controlaba el negocio con mano de hierro.

Lolita Flores, la matriarca de celuloide que no necesita decir 'La Paca'

Ilundain se guarda los nombres reales, pero la sombra de Francisca Cortés es alargada. Lolita se mete en la piel de 'La Chusa', una mujer que controla un poblado al borde del colapso mientras su imperio se desmorona. Una interpretación que tiene pinta de robar cada escena.

Los juicios que dejaron en ridículo a cualquier guion de Netflix

Lo más inverosímil ocurrió en los tribunales. La Operación Kabul de 2008 desembocó en un macrojuicio con 55 acusados y peticiones de 697 años de prisión. La Paca fue condenada a 22 años (después rebajados a 16) por secuestros, torturas con bates de béisbol y blanqueo.

El sumario detalló cómo en 2008 secuestraron a dos hombres que habían robado 911.000 euros de un zulo. Los metieron a a punta de pistola en coches y los molieron a palos en el poblado. Todo bajo la atenta mirada de 'Pepote', el inspector de policía condenado por colaborar con el clan.

Pero la frase que lo resume todo la soltó 'El Ico', hijo de La Paca, en el juicio: 'Yo no tengo ningún Ferrari'. Las chabolas escondían una fortuna en efectivo. Y el morbo de verlo en pantalla grande es irresistible.

La película promete ser un thriller con sustancia, pero su verdadero acierto es destapar una historia que la Mallorca de postal ha preferido olvidar. Ver a Lolita Flores como la nueva reina del crimen patrio es un plan de finde de los que dejan huella.

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