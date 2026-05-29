“Lo he pasado mal”: El impactante testimonio de Paloma Lago sobre su denuncia contra Alfonso Villares por agresión

Paloma Lago ha tomado una determinación irrevocable al romper el hermetismo que mantenía desde hacía más de un año. Coincidiendo exactamente con la celebración de su 59 cumpleaños, la conocida modelo y presentadora gallega ha concedido una de las entrevistas más esperadas del panorama mediático para aclarar de forma detallada el estado real de su situación legal.

La decisión de hablar públicamente en este momento responde única y exclusivamente al avance de los acontecimientos en sede judicial. Tras atravesar una etapa sumamente compleja bajo el foco de la opinión pública, la presentadora de televisión considera que ha llegado el momento oportuno para ofrecer su versión y responder a las múltiples informaciones publicadas durante este tiempo.

La conversación se ha llevado a cabo de manera transparente y, según han confirmado desde la propia dirección del medio de comunicación que recoge sus declaraciones, se ha realizado sin recibir ningún tipo de contraprestación económica a cambio.

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Las revelaciones de Paloma Lago tras romper su silencio judicial

Las revelaciones de Paloma Lago tras romper su silencio judicial | Fuente: Europa Press

El origen de este complejo proceso penal se remonta al mes de diciembre de 2024, momento en el que Paloma Lago interpuso una denuncia formal por una presunta agresión sexual contra Alfonso Villares, quien en ese entonces ejercía como conselleiro del mar de la Xunta de Galicia y figuraba como un miembro de la máxima confianza en el entorno político autonómico. Al trascender la denuncia, el investigado abandonó toda actividad política y el caso pasó a ser analizado por los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

A principios del pasado mes de abril, la sección primera de la audiencia provincial determinó el archivo de la causa al considerar que se habían realizado todas las diligencias pertinentes sin hallar asideros o indicios suficientes de culpabilidad.

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🔹 Paloma Lago romper su silencio tras el largo proceso judicial contra Alfonso Villares. Cuenta que la causa se ha sobreseído de forma provisional y que está tranquila



🔹Lucía Rivera rompe con Fernando Wagner

🔹 Rafa Nadal pic.twitter.com/VhaQPB9K5m — Alba Medina (@albammmedina) May 27, 2026

Frente a la resolución inicial de este escenario, la postura de Paloma Lago se mantiene firme y decidida a no guardar más compostura pública ahora que el sumario ha arrojado sus primeros dictámenes escritos. Al ser cuestionada sobre los motivos que la impulsaron a mantenerse callada durante todo este tiempo, la presentadora afirma: “He aguantado mucho tiempo sin decir nada, pero ahora, que hay una resolución judicial, ya no tengo que callar más”.

La presión mediática y la imposibilidad de reaccionar ante los comentarios vertidos en las tertulias agravaron la situación emocional de la implicada. Al rememorar este largo proceso de aislamiento informativo, Paloma Lago lamenta abiertamente las inexactitudes difundidas: “Durante un año y cuatro meses no he podido desmentir nada por respeto a la investigación policial y a la justicia. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden ni con la realidad ni con el expediente judicial”.

Detalles desconocidos sobre la intervención de las autoridades

Detalles desconocidos sobre la intervención de las autoridades | Fuente: Europa Press

Con el objetivo de atajar los datos erróneos publicados por diversos medios en los últimos meses, la presentadora ha querido reconstruir con total precisión los acontecimientos que tuvieron lugar el día en que se iniciaron las actuaciones policiales. Lejos de las versiones distorsionadas que circularon inicialmente, las actas oficiales del expediente recogen la participación directa de su entorno familiar más cercano en la solicitud de auxilio a las fuerzas de seguridad del Estado.

La intervención inicial de los servicios de emergencia no fue una decisión espontánea de terceros, sino una acción coordinada desde el propio domicilio de la afectada. Al explicar cómo se desencadenó el operativo aquella jornada, Paloma Lago desvela un dato crucial del expediente: “Fue mi hijo quien llamó al 061 y a la Policía Nacional. Y otro ejemplo es que, tras el aviso de mi hijo, los servicios sanitarios en la ambulancia me llevaron de inmediato al hospital custodiada por la policía”.

Revistas del corazón: la entrevista de Paloma Lago y la boda de Marta García Obregón protagonizan las portadas de esta semana https://t.co/S7BjK9pdu7 — divinity (@divinity_es) May 27, 2026

Para la modelo, sacar a la luz estas realidades documentadas constituye un paso necesario para restablecer la veracidad de los hechos frente a las teorías infundadas que se propagaron durante los dieciséis meses en los que prefirió mantener un perfil completamente plano por respeto a los tiempos de la magistratura.

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La verdadera situación jurídica del caso archivado

La verdadera situación jurídica del caso archivado | Fuente: Europa Press

Uno de los puntos más relevantes de la comparecencia pública de la modelo gallega consiste en aclarar la verdadera naturaleza jurídica del cierre decretado por el juzgado. Frente a las informaciones que daban el asunto por concluido de forma definitiva, Paloma Lago matiza las diferencias técnicas existentes en el derecho procesal penal, distinguiendo el dictamen del pasado 7 de abril de la resolución posterior emitida al día siguiente por el juez instructor.

La distinción entre los tipos de archivo resulta fundamental para comprender el escenario real en el que se encuentra el litigio actualmente. La presentadora señala que la petición de la defensa del investigado no se cumplió en los términos solicitados, explicando detalladamente que: “El juez dicta un sobreseimiento provisional y no un sobreseimiento libre, como solicitaba la defensa del investigado. Eso hubiera dejado el caso completamente cerrado, pero no ha sido así porque, al tratarse de un sobreseimiento provisional, dicha provisionalidad implica la posibilidad de su reapertura con la aparición de nuevas pruebas”.

Apoyada en esta realidad jurídica y en el asesoramiento continuo que recibe por parte de profesionales de la salud mental y de los agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, la modelo advierte con total rotundidad sobre el futuro de las actuaciones. “Esto no ha terminado”, asegura.

El duro trance personal y el motor de su recuperación

El duro trance personal y el motor de su recuperación | Fuente: Europa Press

El transcurso de este prolongado laberinto judicial no ha sido el único golpe que ha tenido que encajar la presentadora en los últimos tiempos. La batalla en los tribunales coincidió trágicamente con la pérdida más dolorosa de su existencia: el fallecimiento de su progenitor. La acumulación de ambas circunstancias generó una situación de extremo desgaste emocional. Al recordar la dolorosa coincidencia de estos sucesos, Paloma Lago reconoce abiertamente su sufrimiento expresando que “Lo he pasado mal” y añadiendo con visible emoción que “Estas sí son lágrimas de dolor y tristeza. Lo demás, es otra cosa”.

A pesar de encontrarse inmersa en lo que ella misma define como un auténtico torbellino de adversidades, la llegada de un nuevo miembro a la familia supuso un punto de inflexión absoluto en su estado de ánimo. El nacimiento de su primer nieto, Javi Jr., que actualmente cuenta con dos meses y medio de vida, se convirtió en el principal asidero para iniciar la reconstrucción de su bienestar personal.

La perspectiva de convertirse en abuela actuó como un bálsamo indispensable en los momentos de mayor oscuridad del proceso. Al rememorar el impacto positivo de esta noticia en su entorno, Paloma Lago confiesa con enorme felicidad: “Saber que ibas a ser abuela fue la luz en mitad de la tormenta (...) Ha sido el motor de mi remontada, nos queremos y nos protegemos muchísimo”.

Una reconstrucción personal enfocada en el futuro

Una reconstrucción personal enfocada en el futuro | Fuente: Europa Press

En este complejo camino de retorno hacia la estabilidad, el apoyo incondicional de su círculo más íntimo ha resultado un pilar fundamental. La modelo destaca de manera especial el soporte diario brindado por su madre, por su hijo Javier, de 29 años, y por los propios hermanos García Obregón, familia de su exmarido que se ha mantenido a su lado sin fisuras durante todo el proceso.

Con el objetivo de volcarse por completo en las atenciones que requiere el recién nacido, la gallega ha decidido trasladar su residencia habitual a Madrid, priorizando de este modo su tranquilidad psicológica.

Afrontando la situación con una entereza notable, la presentadora insiste en que su comparecencia obedece a una necesidad de transparencia inevitable. Al valorar los motivos que la forzaron a exponer públicamente su experiencia, detalla que lo hizo “porque no me quedó más remedio que aclarar todo; de lo contrario, me hubiera quedado en mi casa disfrutando de mi hijo, de mi nieto y de una vida tranquila”. A pesar de reconocer abiertamente que “ha sido un proceso muy complicado”, su determinación por “retomar las riendas de mi vida de nuevo” sigue intacta.

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La modelo no oculta las renuncias personales que ha tenido que asumir a lo largo de este periodo de aislamiento voluntario. Al analizar las consecuencias de su prolongado silencio, constata: “He dejado de hacer muchos planes que me hubieran encantado hacer; he dejado de estar con personas y amistades que me aportan mucho, y ahora es momento de recuperar el tiempo perdido”. Sin embargo, el balance actual arroja un mensaje de indudable optimismo y fortaleza interna.

Para finalizar su comparecencia, la gallega ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud en estos meses. Mostrándose valiente ante los retos venideros, concluye de forma enérgica: “No he tocado fondo; me siento fuerte y valiente para seguir adelante, tengo salud y estoy viva, que es lo importante (...) Mi mensaje es que estoy bien, gracias a Dios. Ha sido un proceso muy complicado, lo he pasado muy mal, pero, ya con la fuerza que siempre me ha caracterizado, ahora es tiempo de retomar las riendas de mi vida de nuevo”.

A nivel interno, Paloma Lago admite haber alcanzado un estado de serenidad muy necesario tras la emisión de los últimos decretos de la magistratura. Al explicar la liberación de la carga acumulada, subraya que: “Me cuesta mucho abrir mi corazón y mostrar mis sentimientos, porque esto no es fácil. Pero cuando llegó la resolución, ese 8 de abril, para mí fue como pensar: 'Ya puedo descansar un poquito de esta tensión tan grande acumulada'”.

Al ser preguntada en última instancia sobre si existía la posibilidad de haber realizado este paso comunicativo con anterioridad, se plantea una cuestión directa: “¿Podría haberlo hecho antes?”. Su respuesta final demuestra que la gestión de los tiempos ha sido la correcta para preservar su integridad: “Sí, pero, sinceramente, ha pasado un huracán y lo mejor era dejarlo atrás. Estoy tranquila porque hice lo que debía y ha llegado el momento de hablar y de sonreírle a la vida”.

De igual modo, destaca el papel que ha jugado la espiritualidad en su resistencia: “mi fe se ha reforzado muchísimo en estos 16 meses y ha sido un motor precioso para mí. He aprendido cosas muy valiosas que me van a acompañar el resto de mi vida. Aunque sí, hablar y rememorar es abrir esa puerta que duele, pero creo que es parte de este camino”.