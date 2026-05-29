Alex Rodríguez contacta a Jennifer Lopez para una segunda oportunidad

Alex Rodríguez ha vuelto a hacer una de las suyas. Acaba de romper con su novia, la entrenadora Jaclyn Cordeiro, tras casi tres años juntos y, sin perder ni un segundo, ha descolgado el teléfono para llamar a Jennifer Lopez. Quiere una segunda oportunidad. Sí, has leído bien. El que fue su prometido hasta 2021 quiere volver a intentarlo con JLo, y las fuentes confirman que la llamada ya se ha producido.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una llamada con historia detrás: infidelidades, Bennifer de por medio y un reencuentro que huele a puro drama. Si JLo dice que sí, prepárate para un verano de titulares.

La ruptura con Jaclyn Cordeiro que lo ha precipitado todo

El exbeisbolista y la instructora de fitness llevaban desde 2023 juntos, pero hace un par de meses la cosa se acabó. Según ha contado la propia Jaclyn, no hay mal rollo ni escándalo de por medio: ella necesita centrarse en un problema de salud grave de un familiar. La pareja llevaba casi tres años junta, compartían viajes, entrenamientos y una vida bastante estable así que la noticia pilló a todos por sorpresa. Alex, que no ha dicho ni mu sobre la ruptura, ya tiene la cabeza en otra parte.

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Y esa otra parte se llama Jennifer Lopez.

La llamada a Jennifer y el recuerdo de una traición sonada

Según el periodista Rob Shuter, Alex contactó con JLo poco después de dejarlo con Jaclyn. «Alex nunca superó del todo a Jennifer. La relación lo fue todo para él, y en cuanto se quedó soltero, llamarla era inevitable», revela una fuente. El problema es que la historia de J-Rod terminó en 2021 por los rumores de infidelidad de él con Madison LeCroy, una de las estrellas de Southern Charm. Ahora él admite que la cagó pero insiste en que la conexión sigue viva: «Sabe que probablemente no volverá a encontrar a otra persona como Jennifer. Por eso ha dado el paso».

Lo de Alex con JLo no es amor no correspondido: es el síndrome del ex que se da cuenta tarde de lo que ha perdido.

El detalle que más escuece es que todo esto ocurre mientras Jennifer intenta pasar página de su divorcio con Ben Affleck, el otro gran ex que la persiguió con cartas cuando ella aún salía con A-Rod. Ironías de la vida: ahora el mismo patrón se repite con los papeles cambiados.

¿Otra oportunidad o repetir el mismo error?

JLo está en un momento mucho más centrado y blindado emocionalmente. Las fuentes cercanas aseguran que ella no ha cerrado la puerta del todo, pero tampoco se lanza de cabeza. «Jennifer está abierta a la paz, no al caos», apuntan. Vamos, que a día de hoy no ha vuelto a salir con él, aunque las llamadas se mantienen.

Visto lo visto, el consejo más repetido en las redes es un coro unánime: Jennifer, no lo hagas. Si alguien merece pasar página sin mirar atrás es ella, después de un divorcio mediático, un Bennifer 2.0 que terminó en otro adiós y ahora la llamada del ex que le fue infiel. La vida de JLo parece un bucle de segundas partes, y esta vez el guion huele a error repetido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)